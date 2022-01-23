Президент Ингульца анонсировал трансферную бомбу

Александр Поворознюк рассказал о планах клуба

  • 23.01.2022 13:31
  • 1836 просмотров
  • 26 комментариев
Президент Ингульца анонсировал трансферную бомбу
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поделился планами клуба на зимнее трансферное окно:

– Вы заявляли, что ведете переговоры с Суркисом по поводу переходов некоторых игроков «Динамо». Когда будет развязка в этой истории?
– Мы нашли более качественных исполнителей для усиления команды. Эта тема закрыта. Из «Динамо» у нас футболистов не будет. Сейчас бессмысленно говорить, кого мы хотели. Не стоит называть фамилии. Зачем обсуждать то, чего не произошло? Сейчас вы увидите, кого мы еще подпишем и будете глубоко удивлены.

– Трансферную бомбу от «Ингульца» еще стоит ждать?
– Конечно.

– Кто это будет?
– Все – иностранцы. Самый топовый – из Нидерландов, затем бразилец. Скоро все увидите и услышите.

– Они достаточно известны?
– Думаю, да.

– Насколько трудно пригласить качественного игрока в «Ингулец»?
– Вообще не тяжело. Без проблем. Плати деньги, и он придет.

Источник — Footboom

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MykolaTesla
    MykolaTesla, 23.01.2022 13:55
    +4
    Хто повірить цьому балаболу? Він ледь не клявся, что будуть гравці з Динамо, при чому не в аренду.
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    gajvir
    gajvir, 23.01.2022 13:46
    +4
    І Інгулець на Аякс націлився???))))
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 23.01.2022 13:42
    +4
    буде бімба якшо Поворознюк сам вийде на поле
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 23.01.2022 13:44
    +3
    Балабол, тільки слова, вже скоро сезон розпочнеться, а він ще нікого толкового не підписав, і думаю не підпише, приїде якийсь шлак...
    Ссылка
    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 23.01.2022 13:58
    +2
    Я знову хочу сказати, що для Інгульця важливо нарешті добудувати стадіон. Вже більше року його відкривають. Нажаль будівництво рухається не те щоб слабко, не рухається зовсім. Тому трансфери бомбові - ж у кожного свій рівень бомбезності. Чим більше сильних гравців і команд, тим краще. Тому хочеться нарешті побачити добудований стадіон.
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 23.01.2022 13:40
    +2
    Очень интересно. Ингульцу нужно усиливаться и оставаться в УПЛ,
    что бы арендуполь с мелкими днонецкими сепарятами сгнил в пердиве.
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 23.01.2022 13:38
    +2
    Что-то в этом есть. Игрок Динамо нормально к колхозному клубу относиться не будет. А какому-то бразильцу все равно, Ингулец это или условный Днепр.
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 23.01.2022 13:48
    +1
    Бульба день и ночь патрулирует все ветки спортЮА. Ему же мамка новые носочки пошила. Теперь он крутой В офисе теперь его уважают
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 23.01.2022 14:07
    0
    AK.228, 23.01.2022 13:59
    Так более менее нормальные бревна оставил у себя Черноморец ... Остальные даже Ингульцу не нужны
    Нормальные бревна…. Федя почему ты такой смешной 👿?
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 23.01.2022 14:06
    0
    AK.228, 23.01.2022 13:35
    Унизил д намо
    Чем Федя ? Ты снова видишь то что тебе хочется, а не то что на самом деле
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 23.01.2022 14:08
    -1
    Тупорылый рыжий бот .. вот мимо вообще .. иди Несенюку отса..й
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 23.01.2022 14:08
    -1
    AK.228, 23.01.2022 14:06
    К тебе в халупу заселят!
    Шпрот, ты готов!?
    Не уж, спасибо. Днонецкие должны обитать на Днонецке.
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 23.01.2022 14:07
    -1
    Более качественные исполнители .... Вот и все
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 23.01.2022 14:06
    -1
    Олег Прок, 23.01.2022 14:02
    В Черноморце семь динамовцев, в Днепре трое. В Заре двое. Четверо молодых на сборах с первой командой. Ты лучше думай что делать колорадам с своими мелкими сепарятами, когда арендуполь будет гнить в пердиве
    К тебе в халупу заселят!
    Шпрот, ты готов!?
    Ссылка
    Марина Гарина
    Марина Гарина, 23.01.2022 14:04
    -1
    Ой ржу ...ну наколотив...Дінамо не захотіло...а топ голандець бразилець
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 23.01.2022 14:03
    -1
    Олег Прок, 23.01.2022 14:02
    В Черноморце семь динамовцев, в Днепре трое. В Заре двое. Четверо молодых на сборах с первой командой. Ты лучше думай что делать колорадам с своими мелкими сепарятами, когда арендуполь будет гнить в пердиве
    Олег Лох,а ты где гнить будешь
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 23.01.2022 14:02
    -1
    AK.228, 23.01.2022 13:59
    Так более менее нормальные бревна оставил у себя Черноморец ... Остальные даже Ингульцу не нужны
    Есть ещё ФК Ужгород или Прикарпатье
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 23.01.2022 14:02 (изменен)
    -1
    Kak Tak, 23.01.2022 13:58
    Бревна с динамо ,даже ингульцу не нужны Как так?
    В Черноморце семь динамовцев, в Днепре трое. В Заре двое. Четверо молодых на сборах с первой командой. Ты лучше думай что делать колорадам с своими мелкими сепарятами, когда арендуполь будет гнить в пердиве
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 23.01.2022 14:05
    -2
    Олег Прок, 23.01.2022 14:02
    В Черноморце семь динамовцев, в Днепре трое. В Заре двое. Четверо молодых на сборах с первой командой. Ты лучше думай что делать колорадам с своими мелкими сепарятами, когда арендуполь будет гнить в пердиве
    Эйййй, мутант старый, ты как!?
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 23.01.2022 13:59
    -3
    Kak Tak, 23.01.2022 13:58
    Бревна с динамо ,даже ингульцу не нужны Как так?
    Так более менее нормальные бревна оставил у себя Черноморец ... Остальные даже Ингульцу не нужны
    Ссылка
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