Президент Ингульца анонсировал трансферную бомбу

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поделился планами клуба на зимнее трансферное окно:

– Вы заявляли, что ведете переговоры с Суркисом по поводу переходов некоторых игроков «Динамо». Когда будет развязка в этой истории?

– Мы нашли более качественных исполнителей для усиления команды. Эта тема закрыта. Из «Динамо» у нас футболистов не будет. Сейчас бессмысленно говорить, кого мы хотели. Не стоит называть фамилии. Зачем обсуждать то, чего не произошло? Сейчас вы увидите, кого мы еще подпишем и будете глубоко удивлены.

– Трансферную бомбу от «Ингульца» еще стоит ждать?

– Конечно.

– Кто это будет?

– Все – иностранцы. Самый топовый – из Нидерландов, затем бразилец. Скоро все увидите и услышите.

– Они достаточно известны?

– Думаю, да.

– Насколько трудно пригласить качественного игрока в «Ингулец»?

– Вообще не тяжело. Без проблем. Плати деньги, и он придет.