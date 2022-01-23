ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал бразильского защитника

Вильям стал игроком «Ингульца»

  • 23.01.2022 15:37
  • 620 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал бразильского защитника
© ФК Ингулец

«Ингулец» официально сообщил о подписании 25-летнего бразильского центрального защитника Жоао Вильяма Алвеса де Хесуса, или просто Вильяма. Условия контракта не сообщаются.

Предыдущие два года Вильям провел в «Рухе» из Бреста. На его счету 27 матчей за белорусский клуб.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк анонсировал трансферную бомбу.

Источник — ФК Ингулец

(5 голосов)

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Комментарии
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    JohnDoe
    JohnDoe, 23.01.2022 15:43
    +2
    Да это бимба просто я в восторге
    Ссылка
    Maks23
    Maks23, 23.01.2022 15:51
    0
    Трепищите теперь гранды украинского футбола! Ждём ещё одного клоуна с Голландии...
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    Александр Довольный
    online
    Александр Довольный, 23.01.2022 15:50
    0
    Шарико-подшипниковая
    Ссылка
    ash
    ash, 23.01.2022 15:48
    0
    Він хоч читав, що підписував?
    Ссылка
    kaka
    kaka, 23.01.2022 15:43
    0
    пощли по пути ФКЛьвив-весь мировой шлак соберут
    Ссылка
    kaka
    kaka, 23.01.2022 15:41
    0
    Вот он обещаный Паровознюком-Бегиньо трансфер-да на пляжах Ьразилии много еще безхозных людей
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