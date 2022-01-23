ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал бразильского защитника

«Ингулец» официально сообщил о подписании 25-летнего бразильского центрального защитника Жоао Вильяма Алвеса де Хесуса, или просто Вильяма. Условия контракта не сообщаются.

Предыдущие два года Вильям провел в «Рухе» из Бреста. На его счету 27 матчей за белорусский клуб.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк анонсировал трансферную бомбу.