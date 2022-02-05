Вернется обратно в Беларусь. Рух из Бреста просматривает защитника Десны

Похоже, Алексей Ковтун решил покинуть черниговский клуб

  • 05.02.2022 06:57
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Вернется обратно в Беларусь. Рух из Бреста просматривает защитника Десны
© ФК Рух Брест. Алексей Ковтун

Защитник «Десны» Алексей Ковтун, скорее всего, покинет черниговский клуб. 

Журналист Николай Иванов сообщил, что 27-летний украинец находится на просмотре в «Рухе» Брест и 4 февраля уже сыграл контрольный матч за эту команду против «Торпедо-БелАЗ» Жодино (3:3).

Интересно, что Ковтун уже выступал за этот белорусский клуб в 2020 году (17 матчей, 1 гол). В текущем сезоне Алексей за «Десну» провел 4 поединка, без забитых голов.

Источник — Telegram

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