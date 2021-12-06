Нашли нового форварда? Шахтеру интересен Юри Алберто из Интернасьонала

«Горняки» связались с агентом футболиста, чтобы прояснить ситуацию по контракту

  • 06.12.2021 18:22
  • 2364 просмотра
  • 20 комментариев
Нашли нового форварда? Шахтеру интересен Юри Алберто из Интернасьонала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Алберто

Донецкий «Шахтер» и лондонский «Арсенал» вышли на агента Андре Кюри, чтобы узнать о контрактной ситуации 20-летнего форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.

Украинцы и англичане узнали, что бразильский клуб готов рассмотреть продажу своего нападающего за 15 миллионов евро. Охотнее всего «Интернасьонал» будет вести переговоры летом, так как рассчитывает, что в этот период будет больший спрос, который может привести к максимальному повышению стоимости на игрока. Кроме того, бразильцам будет проще подыскать замену футболисту.

Контракт Юри Алберто с «Интернасьоналом» рассчитан до 31 июля 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

Юри Алберто – один из наиболее ярких молодых игроков в структуре «Интернасьонала». Он провел 54 поединка в бразильской Серии А, в которых отличился 20 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» рассматривает возможность возвращения в клуб своего воспитанника и экс-форварда «Шахтера» Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас».

Источник — Goal.com

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    AK.228
    AK.228, 06.12.2021 19:08
    +1
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 18:49
    +1
    AK.228, 06.12.2021 18:49
    Ты Юрка?!
    А ты?!
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 06.12.2021 18:30
    +1
    Выглядит очень круто. Скорость, техника, игра головой, прекрасное видение позиции. Шахте надо забирать с руками и ногами.
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 06.12.2021 19:24
    0
    Alex86 1, 06.12.2021 19:12
    Федя! Ты? Мишка! Здорово!
    А я смотрю, ты это или не ты? Не он это. Да погоди ты.
    Рассказывай, как ты? Где ты? Работаю на шарикоподшипнике, инженер.
    А ты? Я?
    - Вор он.
    - Это не смешно, тетя.
    Не смешно. За мной. Куда?
    Вообщем.... Романтика
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 19:12 (изменен)
    0
    AK.228, 06.12.2021 19:08
    Федя! Ты? Мишка! Здорово!
    А я смотрю, ты это или не ты? Не он это. Да погоди ты.
    Рассказывай, как ты? Где ты? Работаю на шарикоподшипнике, инженер.
    А ты? Я?
    - Вор он.
    - Это не смешно, тетя.
    Не смешно. За мной. Куда?
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 19:11
    0
    AK.228, 06.12.2021 19:11
    Не , не Федя явно ... Это творческий псевдоним
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 06.12.2021 19:11
    0
    Alex86 1, 06.12.2021 19:08
    — Девушка, а, девушка, а как вас зовут?
    — Таня.
    — А меня Федя!
    — Ну и ...
    Впрочем, тебя ж не Федя явно зовут, верно?
    Не , не Федя явно ... Это творческий псевдоним
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 19:08 (изменен)
    0
    AK.228, 06.12.2021 19:03
    Шото не помню
    — Девушка, а, девушка, а как вас зовут?
    — Таня.
    — А меня Федя!
    — Ну и ...
    Впрочем, тебя ж не Федя явно зовут, верно?
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 19:07
    0
    обознался ... вечер - бывает
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 06.12.2021 19:03
    0
    Alex86 1, 06.12.2021 18:54
    Было такое подозрение
    Не в обиду, но вспомнились Дж удачи ... )
    Шото не помню
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 06.12.2021 19:02
    0
    Умник, 06.12.2021 18:56
    Да. Я Юрка
    Блин, чувак, тогда я не про тебя
    Ссылка
    MaD_крот
    online
    MaD_крот, 06.12.2021 18:58 (изменен)
    0
    До лета может Мораешем Сиканом Фернандо ещё можно доиграть и взять Чемпионство ,а летом точно брать нужно кого-то хорошего типа такого Альберта ,хотелось бы и что бы Трауре к Чемпионату или к евросезону следующему восстановился
    Ссылка
    Умник
    Умник, 06.12.2021 18:56
    0
    AK.228, 06.12.2021 18:49
    Ты Юрка?!
    Да. Я Юрка
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 18:54
    0
    AK.228, 06.12.2021 18:52
    А я нет
    Было такое подозрение
    Не в обиду, но вспомнились Дж удачи ... )
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 06.12.2021 18:40
    0
    Надо брать. Упакуйте, пожалуйста.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 06.12.2021 18:37
    0
    AK.228, 06.12.2021 18:36
    Неплох Юрка
    Спасибо
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 06.12.2021 18:36
    0
    Неплох Юрка
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 06.12.2021 18:52
    -1
    Alex86 1, 06.12.2021 18:49
    А ты?!
    А я нет
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 06.12.2021 18:49
    -1
    Умник, 06.12.2021 18:37
    Спасибо
    Ты Юрка?!
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 06.12.2021 19:02
    -2
    Юра дровосекам не поможет.
    Ссылка
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