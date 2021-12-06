Нашли нового форварда? Шахтеру интересен Юри Алберто из Интернасьонала

Донецкий «Шахтер» и лондонский «Арсенал» вышли на агента Андре Кюри, чтобы узнать о контрактной ситуации 20-летнего форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.
Украинцы и англичане узнали, что бразильский клуб готов рассмотреть продажу своего нападающего за 15 миллионов евро. Охотнее всего «Интернасьонал» будет вести переговоры летом, так как рассчитывает, что в этот период будет больший спрос, который может привести к максимальному повышению стоимости на игрока. Кроме того, бразильцам будет проще подыскать замену футболисту.
Контракт Юри Алберто с «Интернасьоналом» рассчитан до 31 июля 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Юри Алберто – один из наиболее ярких молодых игроков в структуре «Интернасьонала». Он провел 54 поединка в бразильской Серии А, в которых отличился 20 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» рассматривает возможность возвращения в клуб своего воспитанника и экс-форварда «Шахтера» Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас».
Источник — Goal.com
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А я смотрю, ты это или не ты? Не он это. Да погоди ты.
Рассказывай, как ты? Где ты? Работаю на шарикоподшипнике, инженер.
А ты? Я?
- Вор он.
- Это не смешно, тетя.
Не смешно. За мной. Куда?
А я смотрю, ты это или не ты? Не он это. Да погоди ты.
Рассказывай, как ты? Где ты? Работаю на шарикоподшипнике, инженер.
А ты? Я?
- Вор он.
- Это не смешно, тетя.
Не смешно. За мной. Куда?
— Таня.
— А меня Федя!
— Ну и ...
Впрочем, тебя ж не Федя явно зовут, верно?
— Таня.
— А меня Федя!
— Ну и ...
Впрочем, тебя ж не Федя явно зовут, верно?
Не в обиду, но вспомнились Дж удачи ... )
Не в обиду, но вспомнились Дж удачи ... )
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