Нашли нового форварда? Шахтеру интересен Юри Алберто из Интернасьонала

Донецкий «Шахтер» и лондонский «Арсенал» вышли на агента Андре Кюри, чтобы узнать о контрактной ситуации 20-летнего форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.

Украинцы и англичане узнали, что бразильский клуб готов рассмотреть продажу своего нападающего за 15 миллионов евро. Охотнее всего «Интернасьонал» будет вести переговоры летом, так как рассчитывает, что в этот период будет больший спрос, который может привести к максимальному повышению стоимости на игрока. Кроме того, бразильцам будет проще подыскать замену футболисту.

Контракт Юри Алберто с «Интернасьоналом» рассчитан до 31 июля 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

Юри Алберто – один из наиболее ярких молодых игроков в структуре «Интернасьонала». Он провел 54 поединка в бразильской Серии А, в которых отличился 20 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» рассматривает возможность возвращения в клуб своего воспитанника и экс-форварда «Шахтера» Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас».