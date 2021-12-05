Вернется к истокам. Луис Адриано может перейти в Интернасьонал

Форвард хотел бы покинуть «Палмейрас»

  • 05.12.2021 09:42
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Вернется к истокам. Луис Адриано может перейти в Интернасьонал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Адриано

Бразильский «Интернасьонал» проявляет заинтересованность в подписании 34-летнего форварда «Палмейраса» Луиса Адриано, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер».

«Колорадос» пытались договориться про трансфер нападающего еще летом, но эта попытка провалилась. Ныне же обстановка для сделки кажется более благоприятной, так как у Луиса Адриано случился конфликт с болельщиками, из-за которого он хочет покинуть «Палмейрас».

Контракт Луиса Адриано с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года.

«Интернасьонал» является родным клубом форварда, который оттуда в марте 2007 года за 3 миллиона евро перешел в «Шахтер».

Источник — Revista Colorada

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