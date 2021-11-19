У экс-форварда Шахтера проблемы. Он хочет покинуть Палмейрас

34-летний бывший форвард «Шахтера» Луис Адриано нацелен в конце декабря покинуть «Палмейрас», цвета которого защищает в настоящее время.

Контракт форварда с «Палмейрасом» рассчитан до лета 2023 года, однако Адриано ощущает себя несчастным в клубе. У него заметно упала результативность в текущем сезоне (лишь 3 гола в 19 матчах бразильской Серии А), а на фоне высокой зарплаты обострились отношения с фанатами, которые хотят видеть от Луиса большей отдачи.

Сообщается, что 50% экономических прав на Луиса Адриано по-прежнему принадлежат московскому «Спартаку», из которого форвард и перебирался в «Палмейрас» за 1 миллион евро летом 2019-го.

Напомним, Луис Адриано выступал за «Шахтер» с 2007 по 2015 годы. Провел за «горняков» 266 матчей, в которых записал на свой счет 130 забитых мячей и 41 результативную передачу.