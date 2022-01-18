Источник: Кудрик перешел в Полесье

25-летний голкипер Олег Кудрик продолжит карьеру в клубе Первой лиги «Полесье». Лишь на прошлой неделе голкипер покинул «Мариуполь».
Сейчас Кудрик находится вместе с «Полесьем» на сборе в Турции. Скорее всего, в ближайшее время вратарь подпишет контракт с клубом. Отметим, что в конце прошлого года «Полесье» покинул голкипер Заури Махарадзе.
Вчера «Полесье» сообщило о подписании форварда Филиппа Будковского.
Источник — Трибуна
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