Источник: Кудрик перешел в Полесье

25-летний голкипер Олег Кудрик продолжит карьеру в клубе Первой лиги «Полесье». Лишь на прошлой неделе голкипер покинул «Мариуполь».

Сейчас Кудрик находится вместе с «Полесьем» на сборе в Турции. Скорее всего, в ближайшее время вратарь подпишет контракт с клубом. Отметим, что в конце прошлого года «Полесье» покинул голкипер Заури Махарадзе.

Вчера «Полесье» сообщило о подписании форварда Филиппа Будковского.