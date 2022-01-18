Источник: Кудрик перешел в Полесье

Экс-голкипер «Мариуполя» продолжит карьеру в Первой лиге

  • 18.01.2022 15:30
  • 1026 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Кудрик перешел в Полесье
© ФК Мариуполь. Олег Кудрик

25-летний голкипер Олег Кудрик продолжит карьеру в клубе Первой лиги «Полесье». Лишь на прошлой неделе голкипер покинул «Мариуполь».

Сейчас Кудрик находится вместе с «Полесьем» на сборе в Турции. Скорее всего, в ближайшее время вратарь подпишет контракт с клубом. Отметим, что в конце прошлого года «Полесье» покинул голкипер Заури Махарадзе.

Вчера «Полесье» сообщило о подписании форварда Филиппа Будковского.

Источник — Трибуна

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 18.01.2022 15:44
    0
    Ну и хорошо, только удачи!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности