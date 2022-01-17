ОФИЦИАЛЬНО. Будковский – игрок Полесья

Клуб Первой лиги «Полесье» официально сообщил о подписании форварда Филиппа Будковского. Контракт рассчитан на полтора года.

Ранее уже сообщалось о том, что Будковский присоединился к «Полесью» на тренировочном сборе в Турции.

В текущем сезоне Будковский провел за «Десну» 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи. «Полесье» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги с 25 очками в активе.