ОФИЦИАЛЬНО. Будковский – игрок Полесья

Опытный форвард подписал контракт на полтора года

  • 17.01.2022 22:50
  • 1205 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Будковский – игрок Полесья
© ФК Полесье

Клуб Первой лиги «Полесье» официально сообщил о подписании форварда Филиппа Будковского. Контракт рассчитан на полтора года.

Ранее уже сообщалось о том, что Будковский присоединился к «Полесью» на тренировочном сборе в Турции.

В текущем сезоне Будковский провел за «Десну» 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи. «Полесье» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги с 25 очками в активе.

Источник — ФК Полесье

(10 голосов)

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Комментарии
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    udman1111
    udman1111, 17.01.2022 23:31
    0
    BekXan, 17.01.2022 23:14
    9 место в первой лиге тебе 29 лет.Игрок который вполне ещё коритуется в УПЛ я даже не знаю как это назвать.
    Полісся створює непогану команду. 8 очок до 4 місця при грі в запасі і завдання вийти в УПЛ. Чому в Металіст, Кривбас наприклад можуть приходити сильні гравці, а в Полісся ні?
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    aleks19826
    aleks19826, 17.01.2022 23:13
    0
    Все. В 29 лет пошел на пенсію по шабашкам ездить как бразильцы на старости по китаям
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    BekXan
    BekXan, 17.01.2022 23:14
    -1
    9 место в первой лиге тебе 29 лет.Игрок который вполне ещё коритуется в УПЛ я даже не знаю как это назвать.
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