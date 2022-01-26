ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника сборной Северной Македонии

Джоко Зайков будет выступать в УПЛ за команду из Полтавы

  • 26.01.2022 21:47
  • 1773 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника сборной Северной Македонии
© ФК Ворскла Полтава. Джоко Зайков

Игрок национальной сборной Северной Македонии Джоко Зайков поставил свою подпись в контракте с «Ворсклой». Соглашение будет действовать в течение ближайших 2,5 лет.

Полтавский клуб «Ворскла» продолжает работу на трансферном рынке, которая направлена ​​на качественное усиление состава. Новичок уже успел провести одно занятие с новыми партнерами по команде и говорит, что очень счастлив стать частью такого дружественного и амбициозного коллектива.

«Буду рад помочь моей новой команде в решении самых высоких задач. Надеюсь, моего мастерства и опыта для этого хватит», – сказал Зайков.

В свои 26 лет Зайков прошел путь юношеских и молодежных сборных своей страны во всех возрастных категориях. В частности, за U-21 отыграл 20 поединков, а в составе главной команды Северной Македонии принял участие в 16 матчах. На клубном уровне выступал за команды: «Работнички» (Скопье, Македония), «Ренн» (Франция), «Шарлеруа» (Бельгия), «Левски» (София, Болгария).

Источник — ФК Ворскла

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    online
    Михайло Кудієнко, 26.01.2022 22:13
    +1
    Ось це якісне підсилення...
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    BekXan
    BekXan, 26.01.2022 22:19
    0
    Есть один.Ещё один нужен защитник.
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