ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника сборной Северной Македонии

Игрок национальной сборной Северной Македонии Джоко Зайков поставил свою подпись в контракте с «Ворсклой». Соглашение будет действовать в течение ближайших 2,5 лет.

Полтавский клуб «Ворскла» продолжает работу на трансферном рынке, которая направлена ​​на качественное усиление состава. Новичок уже успел провести одно занятие с новыми партнерами по команде и говорит, что очень счастлив стать частью такого дружественного и амбициозного коллектива.

«Буду рад помочь моей новой команде в решении самых высоких задач. Надеюсь, моего мастерства и опыта для этого хватит», – сказал Зайков.

В свои 26 лет Зайков прошел путь юношеских и молодежных сборных своей страны во всех возрастных категориях. В частности, за U-21 отыграл 20 поединков, а в составе главной команды Северной Македонии принял участие в 16 матчах. На клубном уровне выступал за команды: «Работнички» (Скопье, Македония), «Ренн» (Франция), «Шарлеруа» (Бельгия), «Левски» (София, Болгария).