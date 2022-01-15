ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока сборной Болгарии

«Черноморец» официально объявил о подписании атакующего полузащитника сборной Болгарии Борислава Цонева.

Он перешел в одесский клуб из «Левски». В первой половине сезона на его счету 5 голов и 2 ассиста в 18 матчах.

Суммарно 26-летний Цонев провел 132 матча в чемпионате Болгарии, в которых забил 28 голов и сделал 29 ассистов. Сезон 2019/2020 провел в хорватском «Интере» из Запрешича.

Ранее «Черноморец» подписал Хорхе Эрнандеса.