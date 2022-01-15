ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока сборной Болгарии

Борислав Цонев продолжит карьеру в УПЛ

  • 15.01.2022 13:53
  • 1263 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока сборной Болгарии
© ФК Черноморец. Борислав Цонев

«Черноморец» официально объявил о подписании атакующего полузащитника сборной Болгарии Борислава Цонева.

Он перешел в одесский клуб из «Левски». В первой половине сезона на его счету 5 голов и 2 ассиста в 18 матчах.

Суммарно 26-летний Цонев провел 132 матча в чемпионате Болгарии, в которых забил 28 голов и сделал 29 ассистов. Сезон 2019/2020 провел в хорватском «Интере» из Запрешича.

Ранее «Черноморец» подписал Хорхе Эрнандеса.

Источник — ФК Черноморец

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 15.01.2022 14:17
    +3
    Нагадує ситуацію коли Карпати пачками підписували гравців,а толку 0)
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 15.01.2022 14:35 (изменен)
    +1
    FidanFCCO, 15.01.2022 14:24
    Только у Карпат не было Григорчука
    Григорчук - спец по работе с кучей третьесортных легионеров?
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
    FidanFCCO, 15.01.2022 14:24
    -1
    Dmytro Dmytro, 15.01.2022 14:17
    Нагадує ситуацію коли Карпати пачками підписували гравців,а толку 0)
    Только у Карпат не было Григорчука
    Ссылка
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