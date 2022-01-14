Черноморец объявил о подписании мексиканца из Лос-Анджелес Гэлакси

Хорхе Эрнандес стал игроком одесского клуба

  • 14.01.2022 21:32
  • 1595 просмотров
  • 9 комментариев
Черноморец объявил о подписании мексиканца из Лос-Анджелес Гэлакси
© ФК Черноморец. Хорхе Эрнандес

Атакующий полузащитник Хорхе Эрнандес из академии американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал контракт с «Черноморцем». Детали сделки неизвестны.
 
21-летний мексиканский футболист является универсалом, может закрыть любую позицию в полузащите.
 
Эрнандес сыграл 86 матчей за «Лос-Анджелес Гэлакси-2» в лиге ЮСЛ, забил 18 голов и отдал 11 результативных передач. ЮСЛ – вторая по значимости лига в США после МЛС. 

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Источник — ФК Черноморец

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    святослав семчук
    святослав семчук, 14.01.2022 21:33 (изменен)
    +6
    Интересно как они его откопали))
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 14.01.2022 22:10
    +4
    Віталій Ткачук, 14.01.2022 22:07
    Вірогідно, що просто йде відмивання грошей, так що рано радіють одесити. 
    Ну вот чего сразу негатив?
    Черноморец пытается найти себя и нужных игроков.
    Главное чтобы заплатили всем и не было как в других городах миллионниках.
    Я по доброму, не с сарказмом)
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 14.01.2022 21:42
    +4
    Вперёд Черноморец
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    online
    Михайло Кудієнко, 14.01.2022 21:39
    +2
    Натупний чемпіонат обіцяє бути цікавим
    Ссылка
    K.A.R.abas
    online
    K.A.R.abas, 14.01.2022 21:37
    +2
    Что творят) Похвально! Скорей бы уже таварняки глянуть, очень интересно что за коллектив они скалатили.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 14.01.2022 22:07
    +1
    Віталій Ткачук, 14.01.2022 22:04
    Який же ж шлак підписують. Невже в Україні немає кращого півзахисника ніж цей мексиканець з ЮСЛ? Навіть не з МЛС
    Вірогідно, що просто йде відмивання грошей, так що рано радіють одесити. 
    Ссылка
    LEOLEO
    online
    LEOLEO, 14.01.2022 22:25
    0
    АСТАНАВИТЕСЬ
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 14.01.2022 22:08
    0
    K.A.R.abas, 14.01.2022 21:37
    Что творят) Похвально! Скорей бы уже таварняки глянуть, очень интересно что за коллектив они скалатили.
    А как же комменты про фарм и все такое?
    Динамовцев то осталось порядочно?
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 14.01.2022 22:04
    -3
    Який же ж шлак підписують. Невже в Україні немає кращого півзахисника ніж цей мексиканець з ЮСЛ? Навіть не з МЛС
    Ссылка
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