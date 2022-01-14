Черноморец объявил о подписании мексиканца из Лос-Анджелес Гэлакси

Атакующий полузащитник Хорхе Эрнандес из академии американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал контракт с «Черноморцем». Детали сделки неизвестны.
21-летний мексиканский футболист является универсалом, может закрыть любую позицию в полузащите.
Эрнандес сыграл 86 матчей за «Лос-Анджелес Гэлакси-2» в лиге ЮСЛ, забил 18 голов и отдал 11 результативных передач. ЮСЛ – вторая по значимости лига в США после МЛС.
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Источник — ФК Черноморец
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Черноморец пытается найти себя и нужных игроков.
Главное чтобы заплатили всем и не было как в других городах миллионниках.
Я по доброму, не с сарказмом)
Динамовцев то осталось порядочно?
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