Черноморец объявил о подписании мексиканца из Лос-Анджелес Гэлакси

Атакующий полузащитник Хорхе Эрнандес из академии американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал контракт с «Черноморцем». Детали сделки неизвестны.



21-летний мексиканский футболист является универсалом, может закрыть любую позицию в полузащите.



Эрнандес сыграл 86 матчей за «Лос-Анджелес Гэлакси-2» в лиге ЮСЛ, забил 18 голов и отдал 11 результативных передач. ЮСЛ – вторая по значимости лига в США после МЛС.

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