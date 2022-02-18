Сенегалец, который недавно покинул Колос, перешел в Шкупи

Мамаду Данфа будет выступать в Северной Македонии

  • 18.02.2022 22:52
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Сенегалец, который недавно покинул Колос, перешел в Шкупи
© fcshkupi.com

20-летний сенегальский вингер Мамаду Данфа, который несколько дней назад расторг контракт с «Колосом» из Ковалевки, продолжит карьеру в Северной Македонии.

О подписании двухлетнего договора с Данфа объявил клуб «Шкупи», представляющий Скопье.

Мамаду Данфа провел в «Колосе» два года. За это время на его счету оказалось 15 матчей в рамках всех турниров, в которых он отличился 1 забитым мячом.

Источник — ФК Шкупи

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