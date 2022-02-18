Сенегалец, который недавно покинул Колос, перешел в Шкупи

20-летний сенегальский вингер Мамаду Данфа, который несколько дней назад расторг контракт с «Колосом» из Ковалевки, продолжит карьеру в Северной Македонии.
О подписании двухлетнего договора с Данфа объявил клуб «Шкупи», представляющий Скопье.
Мамаду Данфа провел в «Колосе» два года. За это время на его счету оказалось 15 матчей в рамках всех турниров, в которых он отличился 1 забитым мячом.
Источник — ФК Шкупи
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