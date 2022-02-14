ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками

Клуб из Ковалевки покинули опорный полузащитник и сенегальский легионер

  • 14.02.2022 11:52
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ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками
© ФК Колос. Евгений Задоя

«Колос» сообщил о том, что два игрока покидают команду из Ковалевки. Это Евгений Задоя и Мамаду Данфа, с которыми прекращены соглашения о сотрудничестве по согласию сторон.
 
Евгений Задоя пришел в «Колос» в 2016 году и за это время провел 134 матча. Опорный полузащитник забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу.
 
Сенегальский легионер Мамаду Данфа провел в «Колосе» два с половиной сезона, отыграв 15 матчей, в которых отметился голом в прошлом сезоне в ворота «Миная».

Источник — ФК Колос Ковалевка

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