ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками

«Колос» сообщил о том, что два игрока покидают команду из Ковалевки. Это Евгений Задоя и Мамаду Данфа, с которыми прекращены соглашения о сотрудничестве по согласию сторон.



Евгений Задоя пришел в «Колос» в 2016 году и за это время провел 134 матча. Опорный полузащитник забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу.



Сенегальский легионер Мамаду Данфа провел в «Колосе» два с половиной сезона, отыграв 15 матчей, в которых отметился голом в прошлом сезоне в ворота «Миная».