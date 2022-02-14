ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками

«Колос» сообщил о том, что два игрока покидают команду из Ковалевки. Это Евгений Задоя и Мамаду Данфа, с которыми прекращены соглашения о сотрудничестве по согласию сторон.
Евгений Задоя пришел в «Колос» в 2016 году и за это время провел 134 матча. Опорный полузащитник забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу.
Сенегальский легионер Мамаду Данфа провел в «Колосе» два с половиной сезона, отыграв 15 матчей, в которых отметился голом в прошлом сезоне в ворота «Миная».
Источник — ФК Колос Ковалевка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.