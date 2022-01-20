ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал хавбека сборной Уганды

Фарук Мия перебрался в Украину

  • 20.01.2022 20:40
  • 1671 просмотр
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал хавбека сборной Уганды
© Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб УПЛ «Львов» объявил о подписании атакующего полузащитника Фарука Мия.

24-летний игрок оформил контракт до конца нынешнего сезона с возможностью дальнейшей пролонгации.

Ранее Фарук выступал за «Стандард», «Горицу» и «Коньяспор». В составе сборной Уганды провел 58 матчей и забил 14 голов.
 

Источник — ФК Львов

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 20.01.2022 20:52
    -2
    Шустрий гравець... Класне підсилення! Удачі !
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 20.01.2022 20:51
    -3
    Оперативно подаєте інформацію...
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