ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал хавбека сборной Уганды

Клуб УПЛ «Львов» объявил о подписании атакующего полузащитника Фарука Мия.
24-летний игрок оформил контракт до конца нынешнего сезона с возможностью дальнейшей пролонгации.
Ранее Фарук выступал за «Стандард», «Горицу» и «Коньяспор». В составе сборной Уганды провел 58 матчей и забил 14 голов.
Источник — ФК Львов
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