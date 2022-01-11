ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал своего капитана в Венгрию

Александр Петрусенко продолжит карьеру в «Гонведе»

  • 11.01.2022 18:55
  • 1398 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал своего капитана в Венгрию
© ФК Минай

«Минай» официально сообщил о том, что клуб продал в венгерский «Гонвед» своего капитана Александра Петрусенко. Сумма трансфера не сообщается.

Переход Петрусенко стал вторым полноценным трансфером в истории «Миная» в зарубежный клуб.

Петрусенко уже прошел медосмотр в «Гонведе». 23-летний хавбек подписал контракт на полтора года с опцией продления еще на год.

В нынешнем сезоне Петрусенко провел 18 матчей за «Минай» в УПЛ. «Гонвед» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

Источник — ФК Минай

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 11.01.2022 19:04
    0
    А хто був перший?
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