ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал своего капитана в Венгрию

«Минай» официально сообщил о том, что клуб продал в венгерский «Гонвед» своего капитана Александра Петрусенко. Сумма трансфера не сообщается.
Переход Петрусенко стал вторым полноценным трансфером в истории «Миная» в зарубежный клуб.
Петрусенко уже прошел медосмотр в «Гонведе». 23-летний хавбек подписал контракт на полтора года с опцией продления еще на год.
В нынешнем сезоне Петрусенко провел 18 матчей за «Минай» в УПЛ. «Гонвед» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.
Источник — ФК Минай
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