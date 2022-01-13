ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского хавбека

Иван Бобко вернулся в одесскую команду

  • 13.01.2022 13:13
  • 1355 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского хавбека
© chernomorets.odessa.ua

«Черноморец» объявил о подписании очередного новичка. Контракт с командой подписал украинский полузащитник Иван Бобко.

О сроках договора информации нет.

31-летний Бобко ранее уже играл в «Черноморце» под руководством Романа Григорчука. Кроме того, выступал за «Металлист», «Дебрецен» (Венгрия), ИФК (Швеция) и ЛНЗ.

Одесский клуб в январе успел объявить о контрактах Артема Сухоцкого, Дугласа Бергквиста, Евгения Паста, Дмитрия Юсова и Руди Пожега.
 

Источник — ФК Черноморец

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ABOBA
    online
    ABOBA, 13.01.2022 13:42
    0
    Думаю, не уровень еврокубков, но как для борьбы за выживание пойдет
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