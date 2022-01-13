ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского хавбека

«Черноморец» объявил о подписании очередного новичка. Контракт с командой подписал украинский полузащитник Иван Бобко.

О сроках договора информации нет.

31-летний Бобко ранее уже играл в «Черноморце» под руководством Романа Григорчука. Кроме того, выступал за «Металлист», «Дебрецен» (Венгрия), ИФК (Швеция) и ЛНЗ.

Одесский клуб в январе успел объявить о контрактах Артема Сухоцкого, Дугласа Бергквиста, Евгения Паста, Дмитрия Юсова и Руди Пожега.

