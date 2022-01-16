ОФИЦИАЛЬНО: Винисиус Тобиас присоединился к Шахтеру

Еще одним зимним новичком «Шахтера» стал 17-летний бразильский правый защитник Винисиус Тобиас.

«Шахтер» договорился о трансфере Винисиуса с бразильским «Интернасьоналом» еще минувшим летом. Футболист должен был присоединиться к «горнякам» по достижении 18-летия 23 февраля .

Бразильский защитник прилетел в Киев в пятницу вечером, а в субботу, 15 января, вместе с остальными бразильцами прошел медосмотр в столичной клинике «Добробут». С «Шахтером» он отправится на сборы в Турцию.

В 2021 году Винисиус Тобиас выступал за «Интернасьонал» U-20 и провел 23 матча — 16 в чемпионате и 7 в Кубке (отметился одним голом с пенальти).