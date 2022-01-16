ОФИЦИАЛЬНО: Винисиус Тобиас присоединился к Шахтеру

Юный бразильский защитник отправится с донецкой командой на учебно-тренировочные сборы

  • 16.01.2022 11:05
  • 2034 просмотра
  • 20 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Винисиус Тобиас присоединился к Шахтеру
© ФК Шахтер Донецк. Винисиус Тобиас

Еще одним зимним новичком «Шахтера» стал 17-летний бразильский правый защитник Винисиус Тобиас.

«Шахтер» договорился о трансфере Винисиуса с бразильским «Интернасьоналом» еще минувшим летом. Футболист должен был присоединиться к «горнякам» по достижении 18-летия 23 февраля .

Бразильский защитник прилетел в Киев в пятницу вечером, а в субботу, 15 января, вместе с остальными бразильцами прошел медосмотр в столичной клинике «Добробут». С «Шахтером» он отправится на сборы в Турцию.

В 2021 году Винисиус Тобиас выступал за «Интернасьонал» U-20 и провел 23 матча — 16 в чемпионате и 7 в Кубке (отметился одним голом с пенальти).

Источник — ФК Шахтер Донецк

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 16.01.2022 11:47
    +2
    Петр Яновский, 16.01.2022 11:46
    Во всем МИРЕ известна как шуба это кто ?
    Закарпатфан, ты сам понял, что настрочил?
    Ссылка
    Lev4455
    Lev4455, 16.01.2022 11:47
    +1
    New Zealander, 16.01.2022 11:36
    Ну Реал теж програє Шерифу, а Динамо програє Ворсклі. Так що так собі аргумент
    Я аргументував чорних на фоні ЧУ та Східної Європи, про Реал і Динамо слова не було.
    Ссылка
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 16.01.2022 11:44
    +1
    New Zealander, 16.01.2022 11:36
    Ну Реал теж програє Шерифу, а Динамо програє Ворсклі. Так що так собі аргумент
    Ты ещё забыл вспомнить, что Динамо Киев проиграло Шерифу 11 лет назад
    Ссылка
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 16.01.2022 11:43
    +1
    New Zealander, 16.01.2022 11:36
    Ну Реал теж програє Шерифу, а Динамо програє Ворсклі. Так що так собі аргумент
    Какое место в группе занял Реал, а какое чёрные негры?
    Ссылка
    Энди Мир
    Энди Мир, 16.01.2022 11:40
    +1
    Молодцы,а  в сборную будут своих лавочников проталкивать.
    Ссылка
    L.F.C.
    L.F.C., 16.01.2022 11:51
    0
    New Zealander, 16.01.2022 11:36
    Ну Реал теж програє Шерифу, а Динамо програє Ворсклі. Так що так собі аргумент
    А Шахтер проигрывает Агрбизнесу и Руху так что получается Реал и агробизнес одного уровня команды? Так себе аргумент
    Ссылка
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 16.01.2022 11:49
    0
    Lev4455, 16.01.2022 11:47
    Я аргументував чорних на фоні ЧУ та Східної Європи, про Реал і Динамо слова не було.
    У днонецких комплексы. Они не могут ни одного сообщения без упоминания Динамо Киев написать
    Ссылка
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 16.01.2022 11:49
    0
    Видно что на Днонецке помирают от холода. Правду по ICTV сказали. Лугандоны мечтают о шубах. У ахмэтава попросите
    Ссылка
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 16.01.2022 11:45
    0
    New Zealander, 16.01.2022 11:36
    Ну Реал теж програє Шерифу, а Динамо програє Ворсклі. Так що так собі аргумент
    Черные негры проиграли Александрии, а Динамо Киев у них выиграло. Всё, чемпионат можно заканчивать
    Ссылка
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 16.01.2022 11:34
    0
    New Zealander, 16.01.2022 11:22
    Добро пожаловать в лучший футбольный клуб Украины и Восточной Европы!!! Пока только Восточной, но уже скоро... Ждёмс...
    Осталось только выиграть у Агробизнесу и Шерифа
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 16.01.2022 11:32
    0
    Ещё парочку нужно прикупить. В воротах стоит белый. Не порядок
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 16.01.2022 11:31
    0
    Склад древесины уже переполнен.
    Ссылка
    Lev4455
    Lev4455, 16.01.2022 11:26
    0
    New Zealander, 16.01.2022 11:22
    Добро пожаловать в лучший футбольный клуб Украины и Восточной Европы!!! Пока только Восточной, но уже скоро... Ждёмс...
    Як чорні можуть бути кращими в Україні- коли Динамо чемпіон, кращими у Східній Європі- коли програють Шерифу. спірне питання.
    Ссылка
    Puppet_master
    Puppet_master, 16.01.2022 11:22 (изменен)
    0
    справа Додо грає.... цікаво, чи вже його продають? там зліва один Ісмаілі
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 16.01.2022 11:50
    -1
    Ретро Футбол, 16.01.2022 11:49
    Видно что на Днонецке помирают от холода. Правду по ICTV сказали. Лугандоны мечтают о шубах. У ахмэтава попросите
    Татьяна Черновил вы сайтом ошиблись
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 16.01.2022 11:48
    -2
    Ретро Футбол, 16.01.2022 11:47
    Закарпатфан, ты сам понял, что настрочил?
    Ты шуба ?или киприот ?
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 16.01.2022 11:36
    -2
    Lev4455, 16.01.2022 11:26
    Як чорні можуть бути кращими в Україні- коли Динамо чемпіон, кращими у Східній Європі- коли програють Шерифу. спірне питання.
    Ну Реал теж програє Шерифу, а Динамо програє Ворсклі. Так що так собі аргумент
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 16.01.2022 11:22
    -2
    Добро пожаловать в лучший футбольный клуб Украины и Восточной Европы!!! Пока только Восточной, но уже скоро... Ждёмс...
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 16.01.2022 11:47 (изменен)
    -3
    Ретро Футбол, 16.01.2022 11:45
    Черные негры проиграли Александрии, а Динамо Киев у них выиграло. Всё, чемпионат можно заканчивать
    Шуба ,90е прошли ну шубы будут помнить до 3000х
    Шубы во всем МИРЕ,спонсор Динамо Шубы
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 16.01.2022 11:46
    -3
    Ретро Футбол, 16.01.2022 11:44
    Ты ещё забыл вспомнить, что Динамо Киев проиграло Шерифу 11 лет назад
    Во всем МИРЕ известна как шуба это кто ?
    Ссылка
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