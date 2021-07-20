ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании Винисиуса Тобиаса

Бразильский защитник сможет присоединиться к команде в феврале 2022 года

  • 20.07.2021 19:16
  • 4852 просмотра
  • 24 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании Винисиуса Тобиаса
© ФК Интернасьонал. Винисиус Тобиас

ФК «Шахтер» и ФК «Интернасьонал» достигли соглашения о трансфере Винисиуса Тобиаса.

Бразильский защитник продолжит карьеру в «Шахтере»: он сможет присоединиться к команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия.

Винисиус Тобиас – воспитанник «Интернасьонала» из Порту-Алегри. Выступал за юношеские и молодежную команды клуба. В 2021 году провел 10 матчей за U20 – 3 в чемпионате и 7 в Кубке (все в старте; отметился 1 голом с пенальти).

Ранее сообщалось, что украинский клуб заплатит 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 миллиона в феврале 2022 года. Также будут дополнительные бонусы.

До февраля 2022 года Винисиус будет продолжать выступать за «Интернасьонал» U20.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(18 голосов)

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Комментарии
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 20.07.2021 20:37
    0
    Для клуба - хороший бизнес. Продадут выгодно. Додо брали за 2-3 млн, сейчас торгуют по 30 и выше.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 20:30
    -3
    K_Sarioglo@i.ua, 20.07.2021 20:29
    А лимит скоро отменят, идиотские ограничения должны уходить в пережиток прошлого.
    Если игрок сильный, он сильный независимо от национальности. К сожалению, у нас таких мало, крайне мало.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 20:29
    -3
    K_Sarioglo@i.ua, 20.07.2021 20:29
    А лимит скоро отменят, идиотские ограничения должны уходить в пережиток прошлого.
    +
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.07.2021 20:29
    0
    New Zealander, 20.07.2021 19:36
    Красавцы. 50 лямов уже потратили. На этом не останавливаться. Трансферное окно только открылось. Ещё бы столько же потратить и можно ЛЧ виигрывать. А ещё подкиньте хотя бы 5 лямчиков динамовцам (в кредит) , ато жалко уже их. Скоро у Вадуца будут игроков в аренду брать.
    Дуень думкою багатие. Пижоны
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 20.07.2021 20:29
    -1
    Леха Аксютенко, 20.07.2021 19:46
    Ещё иностранцев в Шахтёр, ещё больше иностранцев, а лимит... Не не слышали.
    Когда они все играть будут?
    А лимит скоро отменят, идиотские ограничения должны уходить в пережиток прошлого.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 20:29
    -1
    ~ Viacheslav ~, 20.07.2021 20:28
    Очередное нехилое усиление Шахты. А у Динамо ничего не слышно на трансферном рынке. Говорили что напа из Венесуэлы подпишут, и где он?
    Да не, того подпишут, 1.5 ляма, ты чего, для них это топ трансфер мирового масштаба.
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    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 20.07.2021 20:28
    -1
    Очередное нехилое усиление Шахты. А у Динамо ничего не слышно на трансферном рынке. Говорили что напа из Венесуэлы подпишут, и где он?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 20:20
    -1
    New Zealander, 20.07.2021 19:36
    Красавцы. 50 лямов уже потратили. На этом не останавливаться. Трансферное окно только открылось. Ещё бы столько же потратить и можно ЛЧ виигрывать. А ещё подкиньте хотя бы 5 лямчиков динамовцам (в кредит) , ато жалко уже их. Скоро у Вадуца будут игроков в аренду брать.
    Если будет нужно ещё столько же потратим, мы эти деньги на игроков тратим, а не на казино в Монако.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 20:15
    -2
    Ktoto, 20.07.2021 20:09
    Динамо только начинает закупатся, у нас и так хватает молодых хороших футболистов (больше половины в сборной украины на евро с динамо киев в стартовом составе), и деньги это не заработаные клубом в еврокубках а украдиные у таких олухов как ты
    Динамо только начинает закупатся
    —————————
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 20:13
    -3
    Александр Шевченко, 20.07.2021 20:11
    сколько из этих купленных кротами игроков будут играть за свои сборные? Игра за сборную вот это главный показатель игрока. ТАк и останется один еврей Соломон
    О да, шикарный у вас был этот показатель. Да и то благодаря футболистам Шахтёра.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 20:12
    -3
    Ладно автобусники, го песню о лимите и тарифах на электроэнергию.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.07.2021 20:11
    -4
    Face Control, 20.07.2021 19:58
    Ты лучше за своих автобусников развпятьлетних переживай, подачек в этом сезоне больше не будет.
    сколько из этих купленных кротами игроков будут играть за свои сборные? Игра за сборную вот это главный показатель игрока. ТАк и останется один еврей Соломон
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 20:11
    -2
    Ktoto, 20.07.2021 20:09
    Динамо только начинает закупатся, у нас и так хватает молодых хороших футболистов (больше половины в сборной украины на евро с динамо киев в стартовом составе), и деньги это не заработаные клубом в еврокубках а украдиные у таких олухов как ты
    Ахахахахаах, это как раз-таки деньги заработанные клубом, мы их тратим на игроков, а ваш сурок их тратит как обычно на казино в Монако, а для вас игроки уровня 1.5 ляма.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 20:10
    -3
    Леха Аксютенко, 20.07.2021 19:46
    Ещё иностранцев в Шахтёр, ещё больше иностранцев, а лимит... Не не слышали.
    Когда они все играть будут?
    Когда надо, тогда и будут играть, тебя это никак не должно касаться. А что касается лимита, если для Шахтёра это будет нужно его отменят. Давно пора, это многие понимают.
    Ссылка
    Ktoto
    online
      Ktoto, 20.07.2021 20:09
    -4
    New Zealander, 20.07.2021 19:36
    Красавцы. 50 лямов уже потратили. На этом не останавливаться. Трансферное окно только открылось. Ещё бы столько же потратить и можно ЛЧ виигрывать. А ещё подкиньте хотя бы 5 лямчиков динамовцам (в кредит) , ато жалко уже их. Скоро у Вадуца будут игроков в аренду брать.
    Динамо только начинает закупатся, у нас и так хватает молодых хороших футболистов (больше половины в сборной украины на евро с динамо киев в стартовом составе), и деньги это не заработаные клубом в еврокубках а украдиные у таких олухов как ты
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 20:05
    -1
    dd dent, 20.07.2021 19:38
    В группе 6 побед будет? И финал лч или сразу выигрыш?
    Кто знает, мб всё что ты перечислил и будет.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 19:59
    -2
    New Zealander, 20.07.2021 19:36
    Красавцы. 50 лямов уже потратили. На этом не останавливаться. Трансферное окно только открылось. Ещё бы столько же потратить и можно ЛЧ виигрывать. А ещё подкиньте хотя бы 5 лямчиков динамовцам (в кредит) , ато жалко уже их. Скоро у Вадуца будут игроков в аренду брать.
    А ещё подкиньте хотя бы 5 лямчиков динамовцам (в кредит)
    ——————————
    У них один трансфер краше другого.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 19:58
    -1
    Александр Шевченко, 20.07.2021 19:40
    А потом не попадут в лигу чемпионов, не получат бабки за группу и накажет кротов УЕФА за правила финансового феерплея. С кротами там церемониться не будут, как с Сити. Дискву дадут как пить дать
    Ты лучше за своих автобусников развпятьлетних переживай, подачек в этом сезоне больше не будет.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 19:55
    0
    Что тут сказать, Шахтёр радует очень сильно, даже на перспективу уже работают. Просто браво!
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 20.07.2021 19:46
    -6
    Ещё иностранцев в Шахтёр, ещё больше иностранцев, а лимит... Не не слышали.
    Когда они все играть будут?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 19:36
    +1
    Красавцы. 50 лямов уже потратили. На этом не останавливаться. Трансферное окно только открылось. Ещё бы столько же потратить и можно ЛЧ виигрывать. А ещё подкиньте хотя бы 5 лямчиков динамовцам (в кредит) , ато жалко уже их. Скоро у Вадуца будут игроков в аренду брать.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 20.07.2021 20:37
    0
    Для клуба - хороший бизнес. Продадут выгодно. Додо брали за 2-3 млн, сейчас торгуют по 30 и выше.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.07.2021 20:29
    0
    New Zealander, 20.07.2021 19:36
    Красавцы. 50 лямов уже потратили. На этом не останавливаться. Трансферное окно только открылось. Ещё бы столько же потратить и можно ЛЧ виигрывать. А ещё подкиньте хотя бы 5 лямчиков динамовцам (в кредит) , ато жалко уже их. Скоро у Вадуца будут игроков в аренду брать.
    Дуень думкою багатие. Пижоны
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 19:55
    0
    Что тут сказать, Шахтёр радует очень сильно, даже на перспективу уже работают. Просто браво!
    Ссылка
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