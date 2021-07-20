ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании Винисиуса Тобиаса

ФК «Шахтер» и ФК «Интернасьонал» достигли соглашения о трансфере Винисиуса Тобиаса.

Бразильский защитник продолжит карьеру в «Шахтере»: он сможет присоединиться к команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия.

Винисиус Тобиас – воспитанник «Интернасьонала» из Порту-Алегри. Выступал за юношеские и молодежную команды клуба. В 2021 году провел 10 матчей за U20 – 3 в чемпионате и 7 в Кубке (все в старте; отметился 1 голом с пенальти).

Ранее сообщалось, что украинский клуб заплатит 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 миллиона в феврале 2022 года. Также будут дополнительные бонусы.

До февраля 2022 года Винисиус будет продолжать выступать за «Интернасьонал» U20.