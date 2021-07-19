Источник: Винисиус Тобиас переходит в Шахтер за 6 миллионов евро

Правый защитник «Интернасьонала» Винисиус Тобиас продолжит карьеру в донецком «Шахтере». Об этом сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде.
По информации Андраде, украинский клуб заплатит 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 миллиона в феврале 2022 года. Также есть дополнительные бонусы, но точных данных о них нет.
О переходе будет объявлено, когда игроку исполнится 18 лет (23 февраля – прим.).
Ранее сообщалось, что переговоры между «Интернасьоналом» и «Шахтером» по Винисиусу Тобиасу, которые клубы так и не смогли привести к сделке, были приостановлены по инициативе украинского клуба.
Источник — Twitter
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Вас ДК своей академией, нашими украинскими пацанами молодыми, обыграет и в этом сезоне!
Держать в обойме десяток бразил с нереальной зарплатой и загибаться Агробизнесу.
Вот это кротяра и есть высшее унижение!
Скоро из Шахтёра не будет кого вызвать в зборную Украины. Даже защитников
Скоро из Шахтёра не будет кого вызвать в зборную Украины. Даже защитников
Скоро из Шахтёра не будет кого вызвать в зборную Украины. Даже защитников
Я написал , что ты низшая ветвь иерархии ботов , в душе не открещиваешь фамилии игроков покупаемых шахтёром - так как даже в украинском футболе - ты полный ноль , даже скорее отрицательное число , не говоря уже о персоналиях зарубежных
Поэтому очень смешно , что ты пишешь « я ждал» “я следил» и т д
Следишь ты только за акциями в дешёвый алкоголь в Пятерочке и это уже давно все знают .
——
Давай , начинай истерику
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А ждёшь ты ,только одного - когда аксенов даст тебе компенсацию за твою халупу , которую дождём смыло в море . Но ждать тебе ещё долго
Скоро из Шахтёра не будет кого вызвать в зборную Украины. Даже защитников
Я написал , что ты низшая ветвь иерархии ботов , в душе не открещиваешь фамилии игроков покупаемых шахтёром - так как даже в украинском футболе - ты полный ноль , даже скорее отрицательное число , не говоря уже о персоналиях зарубежных
Поэтому очень смешно , что ты пишешь « я ждал» “я следил» и т д
Следишь ты только за акциями в дешёвый алкоголь в Пятерочке и это уже давно все знают .
——
Давай , начинай истерику
—————————————
А для некоторых и 1.5 ляма это нечто космическое.
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