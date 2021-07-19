Источник: Винисиус Тобиас переходит в Шахтер за 6 миллионов евро

Правый защитник «Интернасьонала» Винисиус Тобиас продолжит карьеру в донецком «Шахтере». Об этом сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде.



По информации Андраде, украинский клуб заплатит 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 миллиона в феврале 2022 года. Также есть дополнительные бонусы, но точных данных о них нет.



О переходе будет объявлено, когда игроку исполнится 18 лет (23 февраля – прим.).

Ранее сообщалось, что переговоры между «Интернасьоналом» и «Шахтером» по Винисиусу Тобиасу, которые клубы так и не смогли привести к сделке, были приостановлены по инициативе украинского клуба.