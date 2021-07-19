Источник: Винисиус Тобиас переходит в Шахтер за 6 миллионов евро

Правый защитник «Интернасьонала» станет игроком украинского клуба в феврале следующего года

  • 19.07.2021 23:45
  • 1865 просмотров
  • 33 комментария
Источник: Винисиус Тобиас переходит в Шахтер за 6 миллионов евро
© ФК Интернасьонал. Винисиус Тобиас

Правый защитник «Интернасьонала» Винисиус Тобиас продолжит карьеру в донецком «Шахтере». Об этом сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде.
 
По информации Андраде, украинский клуб заплатит 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 миллиона в феврале 2022 года. Также есть дополнительные бонусы, но точных данных о них нет.
 
О переходе будет объявлено, когда игроку исполнится 18 лет (23 февраля – прим.).

Ранее сообщалось, что переговоры между «Интернасьоналом» и «Шахтером» по Винисиусу Тобиасу, которые клубы так и не смогли привести к сделке, были приостановлены по инициативе украинского клуба.

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(3 голоса)

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Комментарии
    adidas777
    online
      adidas777, 20.07.2021 00:38
    -1
    Face Control, 19.07.2021 23:50
    Б, Шахта реально унижает автобусников, один трансфер лучше другого, тем более это вообще на перспективу. Для тех автобусников и 1.5 ляма это нечто космическое.
    Вы униженными родились, зачем вас ещё унижать?
    Вас ДК своей академией, нашими украинскими пацанами молодыми, обыграет и в этом сезоне!
    Держать в обойме десяток бразил с нереальной зарплатой и загибаться Агробизнесу.
    Вот это кротяра и есть высшее унижение!
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 20.07.2021 00:29
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 20.07.2021 00:27
    Верим в лучшее, но такая шикарная перспектива Шахтёра меня не может не радовать.
    100 %
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 00:27
    -1
    M@ks_7777⚒, 20.07.2021 00:25
    Никто его не отпустит года два точно ,если все пойдет как надо с дзеерби ,годика два точно Продавать не будут ,а будет все как надо ,и в Упл и Европе
    Верим в лучшее, но такая шикарная перспектива Шахтёра меня не может не радовать.
    Ссылка
    Олег Стець
    online
      Олег Стець, 20.07.2021 00:27
    0
    когда уже возьмутся за самого главного вора в Украине ...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.07.2021 00:26
    -1
    M@ks_7777⚒, 20.07.2021 00:23
    Не переживай Алексей будут вызываться в сборную ,даже украинцы которые седят на лавке в шахте в два раза лучше ваших полен евро этому показатель ,,,,,
    И кто же это с лавки шахтера засветился на евро.? И самое главное, какое авторитетное издание этот рейтинг сотворило? Не бурбас тв случайно?
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 20.07.2021 00:26
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 20.07.2021 00:25
    Лучше и не скажешь.Один Матвиенко стоит дороже всех кипрских брёвен вместе взятых.
    Это точно
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    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 20.07.2021 00:25
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 20.07.2021 00:23
    Если предложат лямов 50, куда деваться.
    Никто его не отпустит года два точно ,если все пойдет как надо с дзеерби ,годика два точно Продавать не будут ,а будет все как надо ,и в Упл и Европе
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 00:25
    -3
    M@ks_7777⚒, 20.07.2021 00:23
    Не переживай Алексей будут вызываться в сборную ,даже украинцы которые седят на лавке в шахте в два раза лучше ваших полен евро этому показатель ,,,,,
    Лучше и не скажешь.Один Матвиенко стоит дороже всех кипрских брёвен вместе взятых.
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 20.07.2021 00:23
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Алексей Голяченко, 20.07.2021 00:18
    Я понял одно за эти годы.
    Скоро из Шахтёра не будет кого вызвать в зборную Украины. Даже защитников
    Не переживай Алексей будут вызываться в сборную ,даже украинцы которые седят на лавке в шахте в два раза лучше ваших полен евро этому показатель ,,,,,
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 00:23
    -2
    New Zealander, 20.07.2021 00:22
    Но эсли они отпустят Додо то сделают большую ошибку.
    Если предложат лямов 50, куда деваться.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 00:22
    0
    Face Control, 20.07.2021 00:18
    Скорее всего уже сейчас готовят замену Додо, мб по Додо уже есть какая-то заинтересованность.
    Но эсли они отпустят Додо то сделают большую ошибку.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 00:21
    0
    Ну так ещё 2 года назад никто ничего не слышал и о Холанде. А сейчас все знают.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 00:19
    -2
    Алексей Голяченко, 20.07.2021 00:18
    Я понял одно за эти годы.
    Скоро из Шахтёра не будет кого вызвать в зборную Украины. Даже защитников
    Мне если честно п на это.
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 20.07.2021 00:19
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 20.07.2021 00:17
    Макс, за такими как она весело наблюдать, её и без меня на сайте в последнее время все подряд пинают.
    💯% ,ещё и их клуб их позорит разпятилетний днонаммовский
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 00:18
    -1
    New Zealander, 20.07.2021 00:17
    Наверное очередной топчик. Но я лично против так как у нас на его позиции играет незаменимый Додо. Может покупают чтобы Бенфике впихнуть за 20 лимонов потом и отбить деньги потраченные на Педриньо?
    Скорее всего уже сейчас готовят замену Додо, мб по Додо уже есть какая-то заинтересованность.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.07.2021 00:18
    +1
    Face Control, 20.07.2021 00:10
    Прошлый сезон Шахтёр вам сделал подачку в виде косточки, ты до сих пор не поняла это?
    Я понял одно за эти годы.
    Скоро из Шахтёра не будет кого вызвать в зборную Украины. Даже защитников
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 00:17
    -3
    M@ks_7777⚒, 20.07.2021 00:15
    Да не опускай ты эту женщинуФани,его и так жизнь обидела так ещё алкаш несенюк каждый вечер под хвост ему впихивает
    Макс, за такими как она весело наблюдать, её и без меня на сайте в последнее время все подряд пинают.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 00:17
    0
    Наверное очередной топчик. Но я лично против так как у нас на его позиции играет незаменимый Додо. Может покупают чтобы Бенфике впихнуть за 20 лимонов потом и отбить деньги потраченные на Педриньо?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.07.2021 00:16
    0
    Если будет очень стараться, то может быть когда-нибудь дорастет до уровня Попова или Забарного.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 00:16
    -2
    __Funny_Cat, 20.07.2021 00:12
    Причём тут нервы ? Перестань одно и тоже с методички постить
    Я написал , что ты низшая ветвь иерархии ботов , в душе не открещиваешь фамилии игроков покупаемых шахтёром - так как даже в украинском футболе - ты полный ноль , даже скорее отрицательное число , не говоря уже о персоналиях зарубежных
    Поэтому очень смешно , что ты пишешь « я ждал» “я следил» и т д
    Следишь ты только за акциями в дешёвый алкоголь в Пятерочке и это уже давно все знают .
    ——
    Давай , начинай истерику
    О ботах пишешь мне ты, рили? Мне это пишет главный бот сайта, который здесь валяется на реальной ставке уже более 10 лет с самого раннего утра и до самой позже ночи? Удивительно. Ещё раз, готовь себе новый акк, тебе не привыкать. А по новости, пойми уже, ты и твой клюб никто и звать вас никак по сравнению с Шахтёром и его трансферами, ваш президент лучше потратит всё бабло на казино Монако, нежели на нормальных игроков. Хотя ближайшие 5 лет вам ничего не светит, смысл кого-то покупать...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.07.2021 00:09
    +3
    Face Control, 19.07.2021 23:50
    Б, Шахта реально унижает автобусников, один трансфер лучше другого, тем более это вообще на перспективу. Для тех автобусников и 1.5 ляма это нечто космическое.
    Деньги не играют в футбол и прошлый сезон к этому подтверждение. Тебе бы прокапаться
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 20.07.2021 00:04
    +2
    Face Control, 19.07.2021 23:51
    Вот этот трансфер я очень жду, хотя Шахтёр и без этого в последнее время радует.
    Ты до этого момента никогда в жизни не слышал такого игрока , как до мая месяца не знал кто такой Траоре, Педриньйо , Марлон и собственно Де Дзерби , которого вы так засыпали баблом , что даже перелили предложение спартака ….
    ——
    А ждёшь ты ,только одного - когда аксенов даст тебе компенсацию за твою халупу , которую дождём смыло в море . Но ждать тебе ещё долго
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.07.2021 00:18
    +1
    Face Control, 20.07.2021 00:10
    Прошлый сезон Шахтёр вам сделал подачку в виде косточки, ты до сих пор не поняла это?
    Я понял одно за эти годы.
    Скоро из Шахтёра не будет кого вызвать в зборную Украины. Даже защитников
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 20.07.2021 00:12
    +1
    Face Control, 20.07.2021 00:07
    Да ты не нервничай так сильно, тебе вредно. Ты лучше себе новый акк готовь автобусник развпятьлетний, тебе в последнее время не привыкать.
    Причём тут нервы ? Перестань одно и тоже с методички постить
    Я написал , что ты низшая ветвь иерархии ботов , в душе не открещиваешь фамилии игроков покупаемых шахтёром - так как даже в украинском футболе - ты полный ноль , даже скорее отрицательное число , не говоря уже о персоналиях зарубежных
    Поэтому очень смешно , что ты пишешь « я ждал» “я следил» и т д
    Следишь ты только за акциями в дешёвый алкоголь в Пятерочке и это уже давно все знают .
    ——
    Давай , начинай истерику
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 20.07.2021 00:29
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 20.07.2021 00:27
    Верим в лучшее, но такая шикарная перспектива Шахтёра меня не может не радовать.
    100 %
    Ссылка
    Олег Стець
    online
      Олег Стець, 20.07.2021 00:27
    0
    когда уже возьмутся за самого главного вора в Украине ...
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 00:22
    0
    Face Control, 20.07.2021 00:18
    Скорее всего уже сейчас готовят замену Додо, мб по Додо уже есть какая-то заинтересованность.
    Но эсли они отпустят Додо то сделают большую ошибку.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 00:21
    0
    Ну так ещё 2 года назад никто ничего не слышал и о Холанде. А сейчас все знают.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 00:17
    0
    Наверное очередной топчик. Но я лично против так как у нас на его позиции играет незаменимый Додо. Может покупают чтобы Бенфике впихнуть за 20 лимонов потом и отбить деньги потраченные на Педриньо?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.07.2021 00:16
    0
    Если будет очень стараться, то может быть когда-нибудь дорастет до уровня Попова или Забарного.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 20.07.2021 00:12
    0
    Face Control, 20.07.2021 00:09
    — У Шахтера сейчас очень приличная и перспективная банда собралась + отличный тренер, очень надеюсь что квалификация пройдёт хорошо и команда выстрелит в группе!
    —————————————
    А для некоторых и 1.5 ляма это нечто космическое.
    Какая банда , если ты не можешь ответить чем Педриньйо лучше Антюха ? Бездомный , перестань сам себе закапывать
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 20.07.2021 00:08
    0
    Отличное усиление для сборной, ждем! А хотя, стоп...
    Ссылка
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