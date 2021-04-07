Шахтер поставил на паузу переговоры по Винисиусу Тобиасу

Переговорный процесс между «Интернасьоналом» и «Шахтером» по 17-летнему правому защитнику Винисиусу Тобиасу фактически поставлены на паузу. Стороны не смогли достичь быстрого соглашения, а потому «горняки» решили отступить в этом вопросе, так как имеют другие приоритеты на рынке в данный момент.

Это не означает, что переговоры не будут возобновлены в ближайшем будущем. Однако украинский клуб понимает, что для найма Винисиуса Тобиаса потребуется больше времени, чем планировалось. Кроме того, не лучшая экономическая ситуация и пандемия вынудили «Шахтер» вести себя более осторожно на рынке, чтобы делать максимально точные приобретения.

В настоящий момент руководство «Интернасьонала» даже больше заинтересовано в продаже Тобиаса, чем «Шахтер» в покупке защитника. В украинском клубе понимают, что заполучить игрока смогут лишь следующей зимой, когда тому исполнится 18 лет, а потому и не видят смысла спешить.

Согласно последних данных, «Шахтер» сделал одно предложение «Интернасьоналу» по Винисиусу Тобиасу на 4,5 миллиона евро, однако оно было отклонено бразильцами. После этого «горняки» дали понять, что готовы заплатить за защитника 5,5 миллионов плюс 1,5 миллиона в качестве бонусов, но это максимум, который возможен в нынешних условиях для «Шахтера».