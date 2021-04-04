Вторая попытка. Шахтер улучшил предложение по Винисиусу Тобиасу

После того, как руководство «Интернасьонала» отклонило первое предложение «Шахтера» по 17-летнему правому латералю Винисиусу Тобиасу, «горняки» сделали бразильскому клубу улучшенное предложение.

На этот раз «Шахтер» задекларировал готовность заплатить за футболиста 5,5 миллионов евро сразу и еще 1,5 миллиона евро в виде бонусов. Это меньше 10 миллионов евро, которые стремится выручить за своего игрока «Интернасьонал», но украинский клуб дал понять, что это максимум, который он согласен заплатить.

«Горняки» сравнивают потенциальный трансфер Тобиаса со сделкой между «Манчестер Сити» и «Коритибой» по Яну Коуту, за которого год назад «горожане» заплатили 6 миллионов евро, а еще столько же прописали в контракте различными бонусами.

Ожидается, что «Интернасьонал» пойдет навстречу «Шахтеру» в вопросе трансфера Винисиуса Тобиаса, так как клуб нуждается в продаже футболистов, чтобы обеспечить выполнение клубного бюджета на 2021 год. Источник подчеркивает, что ради наполнения казны боссы бразильского клуба даже уполномочили агентов на поиск новых клубов для своих футболистов.

Вероятнее всего, в сделке между «Шахтером» и «Интернасьоналом» по Винисиусу Тобиасу будет задействован Тайсон. 33-летнего ветерана, который ныне оказался сосланным в дубль, «горняки» готовы отпустить за несколько месяцев до окончания контракта, если переговоры по латералю будут завершены успешно.