4 млн евро – мало. Интернасьонал отклонил предложение Шахтера по Тобиасу

Бразильский клуб хочет за Винисиуса Тобиаса выручить 10 миллионов евро

  • 03.04.2021 06:05
  • 292 просмотра
  • 1 комментарий
4 млн евро – мало. Интернасьонал отклонил предложение Шахтера по Тобиасу
© ФК Интернасьонал. Винисиус Тобиас

Бразильский «Интернасьонал» отклонил начальное предложение «Шахтера» по покупке правого защитника Винисиуса Тобиаса.

Украинский клуб за 17-летнего футболиста предлагал 4 миллиона евро, но это не устроило бразильский клуб.

«Интернасьонал» хочет за Винисиуса Тобиаса выручить 10 миллионов евро.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 03.04.2021 06:49
    0
    Внезапно.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 03.04.2021 06:49
    0
    Внезапно.
    Ссылка
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