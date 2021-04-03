4 млн евро – мало. Интернасьонал отклонил предложение Шахтера по Тобиасу

Бразильский «Интернасьонал» отклонил начальное предложение «Шахтера» по покупке правого защитника Винисиуса Тобиаса.
Украинский клуб за 17-летнего футболиста предлагал 4 миллиона евро, но это не устроило бразильский клуб.
«Интернасьонал» хочет за Винисиуса Тобиаса выручить 10 миллионов евро.
Internacional recusou a primeira proposta do Shakhtar Donetsk por Vinicius Tobias (17 l 🇧🇷).— Internacional TimeLine (@InterTimeLine) April 2, 2021
Clube ucraniano ofereceu 4M de euros (26 milhões de reais), valor muito abaixo do que o Internacional deseja pelo lateral-direito. pic.twitter.com/YxGvxBqHKO
Источник — Twitter
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