Шахтер предложил 4 миллиона евро за Винисиуса Тобиаса

«Интернасьонал» хочет выручить от продажи таланта на 6 миллионов больше

  • 02.04.2021 09:21
  • 2238 просмотров
  • 7 комментариев
Шахтер предложил 4 миллиона евро за Винисиуса Тобиаса
© ФК Интернасьонал. Винисиус Тобиас

Донецкий «Шахтер» представил предложение «Интернасьоналу» по трансферу 17-летнего правого латераля Винисиуса Тобиаса.

За молодого таланта «горняки» готовы заплатить 4 миллиона евро. Эта сумма ниже той, которую ожидают получить от продажи Тобиаса боссы «Интернасьонала» - 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может задействовать Тайсона в договоренностях по Тобиасу. В частности, «горняки» якобы готовы отпустить 33-летнего вингера свободным агентом прямо сейчас, чтобы бразильский клуб успел заявить ветерана на групповой этап Кубка Либертадорес.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Globoesporte

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 02.04.2021 10:38
    0
    Нормально. Платить за чудака который вообще пока никто 10 слишком жирно
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 02.04.2021 10:21
    0
    Чё-то он худой какой-то, тощий, за что платить-то?
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 02.04.2021 10:08
    -1
    4 ляма, у рыжего бандоса финансовый кризис?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 02.04.2021 10:08
    +1
    Слава Чебан, 02.04.2021 09:54
    та бразилы уже по 50 лямов продают 17 летних) с этим и так продешевили что то
    это тех двух, которых в Реал? И все из примеров? Никто сейчас особо 17-летних по 50 лямов не берет. То им хочется получить 50 лямов, но получают бразильские клубы дырку от бублика, как правило. Все бабки считают уже, в том числе и в Европе.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 02.04.2021 09:59
    +1
    Ну вот не знаю почему, но мне кажется что Шахтёру удастся провернуть этот трансфер. Тут заинтересованы обе стороны, нету смысла переходить Тайсону в другой клуб, и ещё сезон не играть, не считая пол года проведенных на лавке в УПЛ. А так они успеют его заявить на сезон, +он не будет ещё пол года мариноваться в дубле. Все стороны устоит, может не 4млн,но Шахта больше 6млн я думаю не дадут за 17летнего,хотя может он будущий МБАПЕ.))
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 02.04.2021 09:54
    0
    та бразилы уже по 50 лямов продают 17 летних) с этим и так продешевили что то
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 02.04.2021 09:44
    +2
    Совсем маленькая неувязочка)
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 02.04.2021 09:44
    +2
    Совсем маленькая неувязочка)
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 02.04.2021 10:08
    +1
    Слава Чебан, 02.04.2021 09:54
    та бразилы уже по 50 лямов продают 17 летних) с этим и так продешевили что то
    это тех двух, которых в Реал? И все из примеров? Никто сейчас особо 17-летних по 50 лямов не берет. То им хочется получить 50 лямов, но получают бразильские клубы дырку от бублика, как правило. Все бабки считают уже, в том числе и в Европе.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 02.04.2021 09:59
    +1
    Ну вот не знаю почему, но мне кажется что Шахтёру удастся провернуть этот трансфер. Тут заинтересованы обе стороны, нету смысла переходить Тайсону в другой клуб, и ещё сезон не играть, не считая пол года проведенных на лавке в УПЛ. А так они успеют его заявить на сезон, +он не будет ещё пол года мариноваться в дубле. Все стороны устоит, может не 4млн,но Шахта больше 6млн я думаю не дадут за 17летнего,хотя может он будущий МБАПЕ.))
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 02.04.2021 10:38
    0
    Нормально. Платить за чудака который вообще пока никто 10 слишком жирно
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 02.04.2021 10:21
    0
    Чё-то он худой какой-то, тощий, за что платить-то?
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 02.04.2021 09:54
    0
    та бразилы уже по 50 лямов продают 17 летних) с этим и так продешевили что то
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности