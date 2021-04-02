Шахтер предложил 4 миллиона евро за Винисиуса Тобиаса

Донецкий «Шахтер» представил предложение «Интернасьоналу» по трансферу 17-летнего правого латераля Винисиуса Тобиаса.

За молодого таланта «горняки» готовы заплатить 4 миллиона евро. Эта сумма ниже той, которую ожидают получить от продажи Тобиаса боссы «Интернасьонала» - 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может задействовать Тайсона в договоренностях по Тобиасу. В частности, «горняки» якобы готовы отпустить 33-летнего вингера свободным агентом прямо сейчас, чтобы бразильский клуб успел заявить ветерана на групповой этап Кубка Либертадорес.