Шахтер может расторгнуть контракт с Тайсоном до конца недели

Все для того, чтобы успешно завершить с «Интернасьоналом» переговоры по Винисиусу Тобиасу

  • 01.04.2021 11:46
  • 916 просмотров
  • 4 комментария
Шахтер может расторгнуть контракт с Тайсоном до конца недели
© ФК Шахтер. Тайсон

«Шахтер» готов пойти на досрочное расторжение контракта с 33-летним вингером Тайсоном, который попал в опалу и ныне тренируется с дублем.

Интерес к Тайсону проявляет его прежний клуб «Интернасьонал», а «горнякам», в свою очередь, приглянулся 17-летний правый фулбек бразильцев Винисиус Тобиас, за которого «колорадос» хотят выручить 10 миллионов евро.

Переговоры между «Шахтером» и «Интернасьоналом» по Тайсону и Тобиасу, как сообщает журналист Тайгор Янке, продвигаются вперед. Есть вероятность, что уже до конца нынешней недели «горняки» оформят официальное предложение по трансферу Винисиуса Тобиаса, а также отпустят свободным агентом Тайсона, чтобы получить скидку от «Интернасьонала» по юному защитнику.

Также отмечается, что «Интернасьонал» хочет сохранить за собой часть экономических прав на Винисиуса Тобиаса, чтобы иметь возможность в будущем получить выгоду от перепродажи игрока «Шахтером» в другой клуб.

Досрочный уход Тайсона из «Шахтера» позволит «Интернасьоналу» заявить футболиста для участия в групповом раунде Кубка Либертадорес.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 01.04.2021 12:05
    0
    Премьера нового сезона Санта-Барбары?)
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 01.04.2021 12:01
    0
    Всё правильно. Винисиус это будет будущая замена Додо, если удастся его продать. Не знаю на сколько он талантлив, но я думаю Ж. Боту не зря свой хлебушек кушает, я думаю если следят за ним давно, то я верю что парень талантлив.
    Ссылка
    bullyUA
      bullyUA, 01.04.2021 12:00
    0
    Вот что туалет животрепещущий делает.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 01.04.2021 11:53
    +1
    Выплакал?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 01.04.2021 11:53
    +1
    Выплакал?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 01.04.2021 12:05
    0
    Премьера нового сезона Санта-Барбары?)
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 01.04.2021 12:01
    0
    Всё правильно. Винисиус это будет будущая замена Додо, если удастся его продать. Не знаю на сколько он талантлив, но я думаю Ж. Боту не зря свой хлебушек кушает, я думаю если следят за ним давно, то я верю что парень талантлив.
    Ссылка
    bullyUA
      bullyUA, 01.04.2021 12:00
    0
    Вот что туалет животрепещущий делает.
    Ссылка
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