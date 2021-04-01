Шахтер может расторгнуть контракт с Тайсоном до конца недели

«Шахтер» готов пойти на досрочное расторжение контракта с 33-летним вингером Тайсоном, который попал в опалу и ныне тренируется с дублем.

Интерес к Тайсону проявляет его прежний клуб «Интернасьонал», а «горнякам», в свою очередь, приглянулся 17-летний правый фулбек бразильцев Винисиус Тобиас, за которого «колорадос» хотят выручить 10 миллионов евро.

Переговоры между «Шахтером» и «Интернасьоналом» по Тайсону и Тобиасу, как сообщает журналист Тайгор Янке, продвигаются вперед. Есть вероятность, что уже до конца нынешней недели «горняки» оформят официальное предложение по трансферу Винисиуса Тобиаса, а также отпустят свободным агентом Тайсона, чтобы получить скидку от «Интернасьонала» по юному защитнику.

Также отмечается, что «Интернасьонал» хочет сохранить за собой часть экономических прав на Винисиуса Тобиаса, чтобы иметь возможность в будущем получить выгоду от перепродажи игрока «Шахтером» в другой клуб.

Досрочный уход Тайсона из «Шахтера» позволит «Интернасьоналу» заявить футболиста для участия в групповом раунде Кубка Либертадорес.