Тайсон на Винисиуса. Шахтер предлагает €6 млн, Интернасьональ хочет €10 млн

Украинский клуб «Шахтер» и бразильский «Интернасьонал» продолжают переговоры об обмене футболистами.

Донецкий клуб хочет приобрести юного защитника «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса, отдав взамен хавбека Тайсона, который из-за конфликта исключен из основной команды «горняков».

Контракт Тайсона с «Шахтером» истекает ближайшим летом, и он явно уедет в Бразилию, но получит право играть там только в августе. Донецкий клуб может согласиться на досрочный отъезд бывшего лидера команды ради получения скидки на Тобиаса.

«Шахтер» готов заплатить за Тобиаса €6 млн, но в Бразилии настаивают на €10 млн. Отъезд бразильца, которого берут на замену Додо, может произойти только в середине 2022 года, когда ему исполнится 18 лет.

За бразильцем также наблюдают скауты крупных европейских грандов – «Ювентуса», «Манчестер Сити» и мадридского «Реала».