Шахтер готов заплатить 6 млн евро за 17-летнего защитника Интернасьонала

Донецкий «Шахтер» хочет приобрести юного защитника «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса.
«Шахтер» готов заплатить за Тобиаса 6 млн евро. 17-летний бразилец может стать заменой Додо.
За бразильцем также наблюдают скауты крупных европейских клубов – «Ювентуса» и «Манчестер Сити».
Полноценный контракт с Тобиасом может быть подписан летом 2022 года, когда ему уже исполнится 18 лет, однако «Шахтер» хочет оформить трансфер как можно раньше.
ВИДЕО. Фрагменты игры Винисиуса Тобиаса.
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Источник — UOL Esporte
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