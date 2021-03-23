Шахтер готов заплатить 6 млн евро за 17-летнего защитника Интернасьонала

Юный бразилец Винисиус Тобиас может стать заменой Додо

  • 23.03.2021 21:38
  • 1637 просмотров
  • 9 комментариев
Шахтер готов заплатить 6 млн евро за 17-летнего защитника Интернасьонала
© ФК Интернасьонал. Винисиус Тобиас

Донецкий «Шахтер» хочет приобрести юного защитника «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса.

«Шахтер» готов заплатить за Тобиаса 6 млн евро. 17-летний бразилец может стать заменой Додо.

За бразильцем также наблюдают скауты крупных европейских клубов – «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

Полноценный контракт с Тобиасом может быть подписан летом 2022 года, когда ему уже исполнится 18 лет, однако «Шахтер» хочет оформить трансфер как можно раньше.

ВИДЕО. Фрагменты игры Винисиуса Тобиаса.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — UOL Esporte

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 22:23
    0
    MaҜs7777, 23.03.2021 22:06
    И в центр защитников надо только не бразильцев
    Ты смотри какой эксперт вылез
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 23.03.2021 22:11
    +3
    Туалет пермональный главное в контракт включить
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 23.03.2021 22:09
    +4
    alefteev77, 23.03.2021 21:47
    Думаю за 6 миллионов, можно 2-3 футбольные школы в 2-3 областях Украины открыть, тренеров толковых нанять. Но зачем, если можно купить какого-то паренька из Бразилии.
    Украинцев у Шахтер считают низшей расой, предпочитая им бразильцев.
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 23.03.2021 22:06
    -4
    И в центр защитников надо только не бразильцев
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 23.03.2021 21:59
    -1
    HELLO, IT'S ME, 23.03.2021 21:49
    Какого-то? Лол. Ага, скажи это Фреду, Дугласу, Тейшейре.
    И ещё Маркоса Антонием, Витао, Фернандо и другие
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 23.03.2021 21:56
    +8
    А потом он закроется в туалете как Тайсон и будет бояться сов?
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 23.03.2021 21:49
    -4
    alefteev77, 23.03.2021 21:47
    Думаю за 6 миллионов, можно 2-3 футбольные школы в 2-3 областях Украины открыть, тренеров толковых нанять. Но зачем, если можно купить какого-то паренька из Бразилии.
    Какого-то? Лол. Ага, скажи это Фреду, Дугласу, Тейшейре.
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 23.03.2021 21:48
    -3
    2022 года? Ясно-понятно.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.03.2021 21:47
    +5
    Думаю за 6 миллионов, можно 2-3 футбольные школы в 2-3 областях Украины открыть, тренеров толковых нанять. Но зачем, если можно купить какого-то паренька из Бразилии.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 23.03.2021 21:56
    +8
    А потом он закроется в туалете как Тайсон и будет бояться сов?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.03.2021 21:47
    +5
    Думаю за 6 миллионов, можно 2-3 футбольные школы в 2-3 областях Украины открыть, тренеров толковых нанять. Но зачем, если можно купить какого-то паренька из Бразилии.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 23.03.2021 22:09
    +4
    alefteev77, 23.03.2021 21:47
    Думаю за 6 миллионов, можно 2-3 футбольные школы в 2-3 областях Украины открыть, тренеров толковых нанять. Но зачем, если можно купить какого-то паренька из Бразилии.
    Украинцев у Шахтер считают низшей расой, предпочитая им бразильцев.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 23.03.2021 22:11
    +3
    Туалет пермональный главное в контракт включить
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 22:23
    0
    MaҜs7777, 23.03.2021 22:06
    И в центр защитников надо только не бразильцев
    Ты смотри какой эксперт вылез
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности