Шахтер готов заплатить 6 млн евро за 17-летнего защитника Интернасьонала

Донецкий «Шахтер» хочет приобрести юного защитника «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса.

«Шахтер» готов заплатить за Тобиаса 6 млн евро. 17-летний бразилец может стать заменой Додо.

За бразильцем также наблюдают скауты крупных европейских клубов – «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

Полноценный контракт с Тобиасом может быть подписан летом 2022 года, когда ему уже исполнится 18 лет, однако «Шахтер» хочет оформить трансфер как можно раньше.

ВИДЕО. Фрагменты игры Винисиуса Тобиаса.