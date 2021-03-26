Шахтер готов досрочно отпустить Тайсона ради подписания Винисиуса Тобиаса

Донецкий «Шахтер» начал переговоры с «Интернасьоналом» о переходе 17-летнего правого защитника Винисиуса Тобиаса.

Об интересе «горняков» к этому таланту сообщалось еще в начале февраля, и тогда же СМИ озвучивали сумму, за которую «Интернасьонал» готов расстаться с Тобиасом – 10 миллионов евро.

В «Шахтере» не готовы платить столько за юношу, а потому пытаются уговорить «Интернасьонал» снизить цену. В сделку может быть включен Тайсон, контракт которого с «Шахтером» истекает летом, но донецкий клуб может согласиться на досрочный отъезд экс-лидера команды, ныне отправленного в дубль, ради получения скидки на Тобиаса.

Для «Интернасьонала» вариант с досрочным отъездом Тайсона из «Шахтера» может быть интересным, так как клуб успеет заявить опытного вингера к старту следующего сезона в Серии А, ведь в противном случае бразильцы сумеют это сделать лишь в августе, уже по ходу чемпионата.

Ожидается, что боссы «Интернасьонала» пойдут на компромисс и согласятся снизить свои запросы по Винисиусу Тобиасу, который пока не провел ни единого матча на профессиональном уровне за бразильскую команду.