Шахтер готов досрочно отпустить Тайсона ради подписания Винисиуса Тобиаса

«Горнякам» интересен 17-летний латераль «Интернасьонала»

  • 26.03.2021 09:47
  • 5021 просмотр
  • 13 комментариев
Шахтер готов досрочно отпустить Тайсона ради подписания Винисиуса Тобиаса
© ФК Интернасьонал. Винисиус Тобиас

Донецкий «Шахтер» начал переговоры с «Интернасьоналом» о переходе 17-летнего правого защитника Винисиуса Тобиаса.

Об интересе «горняков» к этому таланту сообщалось еще в начале февраля, и тогда же СМИ озвучивали сумму, за которую «Интернасьонал» готов расстаться с Тобиасом – 10 миллионов евро.

В «Шахтере» не готовы платить столько за юношу, а потому пытаются уговорить «Интернасьонал» снизить цену. В сделку может быть включен Тайсон, контракт которого с «Шахтером» истекает летом, но донецкий клуб может согласиться на досрочный отъезд экс-лидера команды, ныне отправленного в дубль, ради получения скидки на Тобиаса.

Для «Интернасьонала» вариант с досрочным отъездом Тайсона из «Шахтера» может быть интересным, так как клуб успеет заявить опытного вингера к старту следующего сезона в Серии А, ведь в противном случае бразильцы сумеют это сделать лишь в августе, уже по ходу чемпионата.

Ожидается, что боссы «Интернасьонала» пойдут на компромисс и согласятся снизить свои запросы по Винисиусу Тобиасу, который пока не провел ни единого матча на профессиональном уровне за бразильскую команду.

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Источник — Globoesporte

(19 голосов)

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Комментарии
    Venom
    online
      Venom, 26.03.2021 11:24
    0
    А Тайсона из сортира уже достали или он там ждет до сих пор?
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 26.03.2021 11:23
    0
    ZAKARPATFAN, 26.03.2021 11:03
    Но был с Аталантой (1:2), Мансити (1:1), Динамо Киевом (0:3), Вольфсбургом (0:3), Базелем (4:1), Бенфикой (2:1), дважды с Реалом (2:0,2:3), и ничейки с Интером. Мало? Да Динамо о таких результатах в еврокубках и мечтать пока не может... Значет проблема не в игроках, которые раньше выкладывались на 100%, проблема только в Тайсон, Каштру и не здоровом недоверчиво климате в команде. А значит проблему решить можно довольно быстро и просто.
    У вас гордость сельского клуба: а помнишь как мы городских один раз обыграли?
    Провалы не хочешь перечислить?
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 26.03.2021 11:18
    -1
    ZAKARPATFAN, 26.03.2021 11:14
    Меня Каштру начал раздражать и я в нем начал сомневаться после того как на пресухах он начал говорить постоянно фразу:
    "Не знаю что происходит с командой и что делать". А также находит отмазки про усталость игроков, плохое поле, коронавирус или ещё что-то. Видно по нему что он в тупике и не знает как раз рулить ситуацию. Да, в начале у Каштру все получалось. Выиграли чемпионат +23 очка и дошли до полуфинала ЛЕ. Ну не верю я что за год тот же Тайсон, Марлос и Мораес аж так постарели, когда Ибра в свои 39 лет ещё приносит много пользы. Здесь явно причина другая, - лидеры не видят Каштру у руля. Или ты считаешь что за год они так постарели что из +23, результат превратился в - 7?!!
    Ну есть и другие примеры. Посмотри на Ливепуль. Тренер там один из лучших в мире. Игроки тоже. Чудаки выиграли прошлый чемпионат в калитку. Теперь 5 поражений дома подряд включая Фулхемы и прочее дно.
    Провальные сезоны бывают у всех.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.03.2021 11:14
    -1
    mayakovskiy1, 26.03.2021 11:06
    Ну они и с Каштру ведь все это сыграли. Я думаю проблема в том, что идет смена поколений. Когда старики типа Тайсона и Марлоса уже не тянут, а молодежь типа Додо, Тете, Соломона очень не стабильна.
    И это вполне закономерно. Лидерам ШД сейчас по 19-20 лет.
    Меня Каштру начал раздражать и я в нем начал сомневаться после того как на пресухах он начал говорить постоянно фразу:
    "Не знаю что происходит с командой и что делать". А также находит отмазки про усталость игроков, плохое поле, коронавирус или ещё что-то. Видно по нему что он в тупике и не знает как раз рулить ситуацию. Да, в начале у Каштру все получалось. Выиграли чемпионат +23 очка и дошли до полуфинала ЛЕ. Ну не верю я что за год тот же Тайсон, Марлос и Мораес аж так постарели, когда Ибра в свои 39 лет ещё приносит много пользы. Здесь явно причина другая, - лидеры не видят Каштру у руля. Или ты считаешь что за год они так постарели что из +23, результат превратился в - 7?!!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.03.2021 11:11
    -1
    Andrii Stadnyk, 26.03.2021 10:47
    Логіка в тому є. Навіть якщо з 5 заграє 2, то на них і гру побудують, і гроші відіб"ють за всіх 5, ще й в плюсі залишаться. Як на мене, то питання більше в тому, чи потрібен зараз ШД за десятку правий захисник? При наявних Додо, Коноплі і, на крайняк, Болбату.
    Проблема в том что нету времени ждать игроки нужны уже сейчас. А брать детвору и ждать пока она вырастит то можно и без лч остаться!
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.03.2021 11:10
    -1
    ZAKARPATFAN, 26.03.2021 11:03
    Но был с Аталантой (1:2), Мансити (1:1), Динамо Киевом (0:3), Вольфсбургом (0:3), Базелем (4:1), Бенфикой (2:1), дважды с Реалом (2:0,2:3), и ничейки с Интером. Мало? Да Динамо о таких результатах в еврокубках и мечтать пока не может... Значет проблема не в игроках, которые раньше выкладывались на 100%, проблема только в Тайсон, Каштру и не здоровом недоверчиво климате в команде. А значит проблему решить можно довольно быстро и просто.
    Был когда все держалось на старых игроках. А когда настало время новых школьников то толку ноль!
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 26.03.2021 11:06
    0
    ZAKARPATFAN, 26.03.2021 11:03
    Но был с Аталантой (1:2), Мансити (1:1), Динамо Киевом (0:3), Вольфсбургом (0:3), Базелем (4:1), Бенфикой (2:1), дважды с Реалом (2:0,2:3), и ничейки с Интером. Мало? Да Динамо о таких результатах в еврокубках и мечтать пока не может... Значет проблема не в игроках, которые раньше выкладывались на 100%, проблема только в Тайсон, Каштру и не здоровом недоверчиво климате в команде. А значит проблему решить можно довольно быстро и просто.
    Ну они и с Каштру ведь все это сыграли. Я думаю проблема в том, что идет смена поколений. Когда старики типа Тайсона и Марлоса уже не тянут, а молодежь типа Додо, Тете, Соломона очень не стабильна.
    И это вполне закономерно. Лидерам ШД сейчас по 19-20 лет.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.03.2021 11:03
    -1
    Bolshoi, 26.03.2021 10:54
    Логика есть, результата нет.
    Но был с Аталантой (1:2), Мансити (1:1), Динамо Киевом (0:3), Вольфсбургом (0:3), Базелем (4:1), Бенфикой (2:1), дважды с Реалом (2:0,2:3), и ничейки с Интером. Мало? Да Динамо о таких результатах в еврокубках и мечтать пока не может... Значет проблема не в игроках, которые раньше выкладывались на 100%, проблема только в Тайсон, Каштру и не здоровом недоверчиво климате в команде. А значит проблему решить можно довольно быстро и просто.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 26.03.2021 10:54
    0
    Andrii Stadnyk, 26.03.2021 10:47
    Логіка в тому є. Навіть якщо з 5 заграє 2, то на них і гру побудують, і гроші відіб"ють за всіх 5, ще й в плюсі залишаться. Як на мене, то питання більше в тому, чи потрібен зараз ШД за десятку правий захисник? При наявних Додо, Коноплі і, на крайняк, Болбату.
    Логика есть, результата нет.
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 26.03.2021 10:47
    0
    UKRAINE FAN, 26.03.2021 09:56
    Это кого так перемкнуло на этих бразильцах? Ну результат на лицо эта тактика уже не работает. Те кого Шахтер раньше покупал по 5-10 млн сейчас уезжают из Бразилии по 30-50 млн .А Шахтеру остаются игроки школьник по 10-20млн которые не одного матча во взрослом футболе не провели. Получается если раньше нужно было 2-3 года что бы игрок раскрылся то теперь минимум 5 и то не факт что что получится. Он набрали Сиприан и Фернанд теперь не знают куда деть!
    Логіка в тому є. Навіть якщо з 5 заграє 2, то на них і гру побудують, і гроші відіб"ють за всіх 5, ще й в плюсі залишаться. Як на мене, то питання більше в тому, чи потрібен зараз ШД за десятку правий захисник? При наявних Додо, Коноплі і, на крайняк, Болбату.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.03.2021 10:43
    -2
    UKRAINE FAN, 26.03.2021 09:56
    Это кого так перемкнуло на этих бразильцах? Ну результат на лицо эта тактика уже не работает. Те кого Шахтер раньше покупал по 5-10 млн сейчас уезжают из Бразилии по 30-50 млн .А Шахтеру остаются игроки школьник по 10-20млн которые не одного матча во взрослом футболе не провели. Получается если раньше нужно было 2-3 года что бы игрок раскрылся то теперь минимум 5 и то не факт что что получится. Он набрали Сиприан и Фернанд теперь не знают куда деть!
    Ты не прав. В Топ клубах тоже есть много таких бразильцев 17летних которые сразу не раскрываются и они их отправляют в аренду.
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 26.03.2021 10:37
    +1
    Тренер из Сассуоло, игрок Тобиас. Сразу виден европейский вектор.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.03.2021 09:56
    +4
    Это кого так перемкнуло на этих бразильцах? Ну результат на лицо эта тактика уже не работает. Те кого Шахтер раньше покупал по 5-10 млн сейчас уезжают из Бразилии по 30-50 млн .А Шахтеру остаются игроки школьник по 10-20млн которые не одного матча во взрослом футболе не провели. Получается если раньше нужно было 2-3 года что бы игрок раскрылся то теперь минимум 5 и то не факт что что получится. Он набрали Сиприан и Фернанд теперь не знают куда деть!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.03.2021 09:56
    +4
    Это кого так перемкнуло на этих бразильцах? Ну результат на лицо эта тактика уже не работает. Те кого Шахтер раньше покупал по 5-10 млн сейчас уезжают из Бразилии по 30-50 млн .А Шахтеру остаются игроки школьник по 10-20млн которые не одного матча во взрослом футболе не провели. Получается если раньше нужно было 2-3 года что бы игрок раскрылся то теперь минимум 5 и то не факт что что получится. Он набрали Сиприан и Фернанд теперь не знают куда деть!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 26.03.2021 10:37
    +1
    Тренер из Сассуоло, игрок Тобиас. Сразу виден европейский вектор.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 26.03.2021 11:24
    0
    А Тайсона из сортира уже достали или он там ждет до сих пор?
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 26.03.2021 11:23
    0
    ZAKARPATFAN, 26.03.2021 11:03
    Но был с Аталантой (1:2), Мансити (1:1), Динамо Киевом (0:3), Вольфсбургом (0:3), Базелем (4:1), Бенфикой (2:1), дважды с Реалом (2:0,2:3), и ничейки с Интером. Мало? Да Динамо о таких результатах в еврокубках и мечтать пока не может... Значет проблема не в игроках, которые раньше выкладывались на 100%, проблема только в Тайсон, Каштру и не здоровом недоверчиво климате в команде. А значит проблему решить можно довольно быстро и просто.
    У вас гордость сельского клуба: а помнишь как мы городских один раз обыграли?
    Провалы не хочешь перечислить?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 26.03.2021 11:06
    0
    ZAKARPATFAN, 26.03.2021 11:03
    Но был с Аталантой (1:2), Мансити (1:1), Динамо Киевом (0:3), Вольфсбургом (0:3), Базелем (4:1), Бенфикой (2:1), дважды с Реалом (2:0,2:3), и ничейки с Интером. Мало? Да Динамо о таких результатах в еврокубках и мечтать пока не может... Значет проблема не в игроках, которые раньше выкладывались на 100%, проблема только в Тайсон, Каштру и не здоровом недоверчиво климате в команде. А значит проблему решить можно довольно быстро и просто.
    Ну они и с Каштру ведь все это сыграли. Я думаю проблема в том, что идет смена поколений. Когда старики типа Тайсона и Марлоса уже не тянут, а молодежь типа Додо, Тете, Соломона очень не стабильна.
    И это вполне закономерно. Лидерам ШД сейчас по 19-20 лет.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 26.03.2021 10:54
    0
    Andrii Stadnyk, 26.03.2021 10:47
    Логіка в тому є. Навіть якщо з 5 заграє 2, то на них і гру побудують, і гроші відіб"ють за всіх 5, ще й в плюсі залишаться. Як на мене, то питання більше в тому, чи потрібен зараз ШД за десятку правий захисник? При наявних Додо, Коноплі і, на крайняк, Болбату.
    Логика есть, результата нет.
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 26.03.2021 10:47
    0
    UKRAINE FAN, 26.03.2021 09:56
    Это кого так перемкнуло на этих бразильцах? Ну результат на лицо эта тактика уже не работает. Те кого Шахтер раньше покупал по 5-10 млн сейчас уезжают из Бразилии по 30-50 млн .А Шахтеру остаются игроки школьник по 10-20млн которые не одного матча во взрослом футболе не провели. Получается если раньше нужно было 2-3 года что бы игрок раскрылся то теперь минимум 5 и то не факт что что получится. Он набрали Сиприан и Фернанд теперь не знают куда деть!
    Логіка в тому є. Навіть якщо з 5 заграє 2, то на них і гру побудують, і гроші відіб"ють за всіх 5, ще й в плюсі залишаться. Як на мене, то питання більше в тому, чи потрібен зараз ШД за десятку правий захисник? При наявних Додо, Коноплі і, на крайняк, Болбату.
    Ссылка
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