Шахтер готов досрочно отпустить Тайсона ради подписания Винисиуса Тобиаса

Донецкий «Шахтер» начал переговоры с «Интернасьоналом» о переходе 17-летнего правого защитника Винисиуса Тобиаса.
Об интересе «горняков» к этому таланту сообщалось еще в начале февраля, и тогда же СМИ озвучивали сумму, за которую «Интернасьонал» готов расстаться с Тобиасом – 10 миллионов евро.
В «Шахтере» не готовы платить столько за юношу, а потому пытаются уговорить «Интернасьонал» снизить цену. В сделку может быть включен Тайсон, контракт которого с «Шахтером» истекает летом, но донецкий клуб может согласиться на досрочный отъезд экс-лидера команды, ныне отправленного в дубль, ради получения скидки на Тобиаса.
Для «Интернасьонала» вариант с досрочным отъездом Тайсона из «Шахтера» может быть интересным, так как клуб успеет заявить опытного вингера к старту следующего сезона в Серии А, ведь в противном случае бразильцы сумеют это сделать лишь в августе, уже по ходу чемпионата.
Ожидается, что боссы «Интернасьонала» пойдут на компромисс и согласятся снизить свои запросы по Винисиусу Тобиасу, который пока не провел ни единого матча на профессиональном уровне за бразильскую команду.
Источник — Globoesporte
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Провалы не хочешь перечислить?
"Не знаю что происходит с командой и что делать". А также находит отмазки про усталость игроков, плохое поле, коронавирус или ещё что-то. Видно по нему что он в тупике и не знает как раз рулить ситуацию. Да, в начале у Каштру все получалось. Выиграли чемпионат +23 очка и дошли до полуфинала ЛЕ. Ну не верю я что за год тот же Тайсон, Марлос и Мораес аж так постарели, когда Ибра в свои 39 лет ещё приносит много пользы. Здесь явно причина другая, - лидеры не видят Каштру у руля. Или ты считаешь что за год они так постарели что из +23, результат превратился в - 7?!!
Провальные сезоны бывают у всех.
И это вполне закономерно. Лидерам ШД сейчас по 19-20 лет.
"Не знаю что происходит с командой и что делать". А также находит отмазки про усталость игроков, плохое поле, коронавирус или ещё что-то. Видно по нему что он в тупике и не знает как раз рулить ситуацию. Да, в начале у Каштру все получалось. Выиграли чемпионат +23 очка и дошли до полуфинала ЛЕ. Ну не верю я что за год тот же Тайсон, Марлос и Мораес аж так постарели, когда Ибра в свои 39 лет ещё приносит много пользы. Здесь явно причина другая, - лидеры не видят Каштру у руля. Или ты считаешь что за год они так постарели что из +23, результат превратился в - 7?!!
И это вполне закономерно. Лидерам ШД сейчас по 19-20 лет.
Провалы не хочешь перечислить?
И это вполне закономерно. Лидерам ШД сейчас по 19-20 лет.
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