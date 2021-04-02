4+2. СМИ раскрыли детали предложения Шахтера по Винисиусу Тобиасу

Донецкий «Шахтер» начал переговоры с «Интернасьоналом» по трансферу 17-летнего правого латераля Винисиуса Тобиаса.

Накануне сообщалось, что «горняки» сделали первое предложение по молодому защитнику, которое составило 4 миллиона евро. Однако бразильские СМИ утверждают, что помимо основной суммы «Шахтер» готов предусмотреть возможность дополнительных бонусных выплат «Интернасьоналу», которые будут зависеть от успешности выступлений Винисиуса Тобиаса, в размере 2 миллиона евро.

В то же время «Интернасьонал», кажется, пока не готов согласиться с таким предложением, желая выручить за своего молодого таланта около 10 миллионов евро.

Впрочем, у «Шахтера» есть небольшой козырь в переговорах – 33-летний вингер Тайсон. Его «Интернасьонал» очень хотел бы подписать уже сейчас, а потому не стоит исключать, что на этой почве клубы все-таки найдут компромисс.