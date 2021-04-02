4+2. СМИ раскрыли детали предложения Шахтера по Винисиусу Тобиасу

«Горняки» готовы сразу заплатить 4 миллиона, а еще 2 предусмотреть в виде бонусов

  • 02.04.2021 18:00
  • 1264 просмотра
  • 10 комментариев
4+2. СМИ раскрыли детали предложения Шахтера по Винисиусу Тобиасу
© Twitter. Винисиус Тобиас

Донецкий «Шахтер» начал переговоры с «Интернасьоналом» по трансферу 17-летнего правого латераля Винисиуса Тобиаса.

Накануне сообщалось, что «горняки» сделали первое предложение по молодому защитнику, которое составило 4 миллиона евро. Однако бразильские СМИ утверждают, что помимо основной суммы «Шахтер» готов предусмотреть возможность дополнительных бонусных выплат «Интернасьоналу», которые будут зависеть от успешности выступлений Винисиуса Тобиаса, в размере 2 миллиона евро.

В то же время «Интернасьонал», кажется, пока не готов согласиться с таким предложением, желая выручить за своего молодого таланта около 10 миллионов евро.

Впрочем, у «Шахтера» есть небольшой козырь в переговорах – 33-летний вингер Тайсон. Его «Интернасьонал» очень хотел бы подписать уже сейчас, а потому не стоит исключать, что на этой почве клубы все-таки найдут компромисс.

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Источник — GaúchaZH

(6 голосов)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:28
    0
    А парень-то неплохой, надеюсь подпишем.
    Ссылка
    MaD MoLe⚒
    online
      MaD MoLe⚒, 02.04.2021 18:22
    -1
    J0e777, 02.04.2021 18:15
    Что там в твоём даунецке твориться? Расея атаку на Украину готовит?
    Шпрот а ты уже в окопе)) ,что Там вам с дураком випШманом,говорят пайку в дурке убавили
    Ссылка
    MaD MoLe⚒
    online
      MaD MoLe⚒, 02.04.2021 18:19
    +1
    dd dent, 02.04.2021 18:17
    Та на куй он сдался, х какой-то с бугра посредственный, ещё и характером видать
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:17
    +1
    MaD MoLe⚒, 02.04.2021 18:14
    Летом начнут его снова рекламировать ваше дынамо каждый день
    Та на куй он сдался, х какой-то с бугра посредственный, ещё и характером видать
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 02.04.2021 18:15
    0
    MaD MoLe⚒, 02.04.2021 18:14
    Летом начнут его снова рекламировать ваше дынамо каждый день
    Что там в твоём даунецке твориться? Расея атаку на Украину готовит?
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 02.04.2021 18:14
    -1
    MaD MoLe⚒, 02.04.2021 18:09
    Шахтёр кого за хочет подпишет,а дреснявые дынамо как всегда еврея рекламировать будет с маккаби пол года за проценты %%
    Так пусть Холланда подпишут
    Ссылка
    MaD MoLe⚒
    online
      MaD MoLe⚒, 02.04.2021 18:14
    -2
    dd dent, 02.04.2021 18:13
    Ну ты вспомнил, о нем уже и думать давно забыли все
    Летом начнут его снова рекламировать ваше дынамо каждый день
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:13
    0
    MaD MoLe⚒, 02.04.2021 18:09
    Шахтёр кого за хочет подпишет,а дреснявые дынамо как всегда еврея рекламировать будет с маккаби пол года за проценты %%
    Ну ты вспомнил, о нем уже и думать давно забыли все
    Ссылка
    MaD MoLe⚒
    online
      MaD MoLe⚒, 02.04.2021 18:09
    -4
    Шахтёр кого за хочет подпишет,а дреснявые дынамо как всегда еврея рекламировать будет с маккаби пол года за проценты %%
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:07
    +1
    Как Маккакича Тайсона так подавай и быстрее, + бесплатно, зато как у них актив так цены сложить не могут
    Ссылка
    MaD MoLe⚒
    online
      MaD MoLe⚒, 02.04.2021 18:19
    +1
    dd dent, 02.04.2021 18:17
    Та на куй он сдался, х какой-то с бугра посредственный, ещё и характером видать
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:17
    +1
    MaD MoLe⚒, 02.04.2021 18:14
    Летом начнут его снова рекламировать ваше дынамо каждый день
    Та на куй он сдался, х какой-то с бугра посредственный, ещё и характером видать
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:07
    +1
    Как Маккакича Тайсона так подавай и быстрее, + бесплатно, зато как у них актив так цены сложить не могут
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:28
    0
    А парень-то неплохой, надеюсь подпишем.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 02.04.2021 18:15
    0
    MaD MoLe⚒, 02.04.2021 18:14
    Летом начнут его снова рекламировать ваше дынамо каждый день
    Что там в твоём даунецке твориться? Расея атаку на Украину готовит?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:13
    0
    MaD MoLe⚒, 02.04.2021 18:09
    Шахтёр кого за хочет подпишет,а дреснявые дынамо как всегда еврея рекламировать будет с маккаби пол года за проценты %%
    Ну ты вспомнил, о нем уже и думать давно забыли все
    Ссылка
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