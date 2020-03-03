ОФИЦИАЛЬНО: Манчестер Сити договорился о переходе защитника Коритибы

Бразильская «Коритиба» и английский «Манчестер Сити» договорились о переходе в стан «горожан» 17-летнего бразильского правого защитника Яна Коуту. Трансфер будет оформлен будущим летом, когда игроку исполнится 18 лет.

Детали сделки не разглашаются. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €6 миллионов.

Недавно футболист дебютировал в «Коритибе» U-21. Также на его счету 13 матчей в составе сборной Бразилии U-17, с которой Коуту стал победителем ЧМ-2019.