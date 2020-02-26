Манчестер Сити может подписать защитника Коритибы Коуту

«Манчестер Сити» нацелился на 17-летнего правого защитника бразильской «Коритибы» Яна Коуту.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €4 миллиона.
В активе Коуту 13 матчей в составе сборной Бразилии U-17.
«Горожане» могут выкупить контракт юного бразильца будущим летом.
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Источник — Transfermarkt
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