Львов больше не рассчитывает на Махмутовича

Игровые качества люксембуржца не устраивают Олега Дулуба

  • 21.01.2022 02:20
  • 57 просмотров
  • 0 комментариев
Львов больше не рассчитывает на Махмутовича
© ПФК Львов. Энес Махмутович

20 января «горожане» подписали контракт с угандийцем Фаруком Мия. На еще одного легионера «Львов» уже не рассчитывает. Речь о 24-летнем капитане команды Энесе Mахмутовиче, игровые качества которого уже не устраивают главного тренера Олега Дулуба.

По имеющейся информации, поскольку Махмутович связан контрактом со «Львовом» до 30 июня 2022 года, то ему, скорее всего, предложат вариант с арендой в другой клуб.

Напомним, что Энес Mахмутович выступает за «Львов» с августа 2020 года, минувшей осенью он провел в чемпионате УПЛ 12 матчей. Также в его активе есть 20 поединков в составе сборной Люксембурга.

«Львов» в текущей таблице УПЛ занимает 12-е место, набрав 17 очков за 18 туров.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности