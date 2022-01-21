Львов больше не рассчитывает на Махмутовича

20 января «горожане» подписали контракт с угандийцем Фаруком Мия. На еще одного легионера «Львов» уже не рассчитывает. Речь о 24-летнем капитане команды Энесе Mахмутовиче, игровые качества которого уже не устраивают главного тренера Олега Дулуба.

По имеющейся информации, поскольку Махмутович связан контрактом со «Львовом» до 30 июня 2022 года, то ему, скорее всего, предложат вариант с арендой в другой клуб.

Напомним, что Энес Mахмутович выступает за «Львов» с августа 2020 года, минувшей осенью он провел в чемпионате УПЛ 12 матчей. Также в его активе есть 20 поединков в составе сборной Люксембурга.

«Львов» в текущей таблице УПЛ занимает 12-е место, набрав 17 очков за 18 туров.