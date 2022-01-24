ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с двумя футболистами

Андрей Семенко и Роман Бодня покинули закарпатский клуб

  • 24.01.2022 18:33
  • 1228 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с двумя футболистами
© ФК Металлист. Андрей Семенко

Защитник Андрей Семенко и полузащитник Роман Бодня покинули ФК «Минай». Футболисты прекратили сотрудничество с клубом по согласию сторон.
 
Семенко перешел в закарпатский клуб летом 2021 года. За это время сыграл 6 матчей за Минай - 5 в чемпионате и 1 в Кубке Украины.
 
Бодня тоже начинал летом. За это время сыграл 1 игру за основной состав в Кубке Украины и 9 - за U-19. Забил за молодежный состав 1 гол.

Источник — ФК Минай

(2 голоса)

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    kaka
    kaka, 24.01.2022 18:47
    0
    думал Тунец
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