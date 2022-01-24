ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с двумя футболистами

Защитник Андрей Семенко и полузащитник Роман Бодня покинули ФК «Минай». Футболисты прекратили сотрудничество с клубом по согласию сторон.



Семенко перешел в закарпатский клуб летом 2021 года. За это время сыграл 6 матчей за Минай - 5 в чемпионате и 1 в Кубке Украины.



Бодня тоже начинал летом. За это время сыграл 1 игру за основной состав в Кубке Украины и 9 - за U-19. Забил за молодежный состав 1 гол.