Минай хочет вернуть из Мариуполя своего бывшего игрока

Но говорить о чем-то конкретном пока рано

  • 27.12.2021 04:40
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Минай хочет вернуть из Мариуполя своего бывшего игрока
© ФК Мариуполь. Петр Стасюк

Закарпатский «Минай» определил свои трансферные цели, одной из которых является их экс-игрок, фланговый защитник Петр Стасюк. Сейчас он выступает за «Мариуполь», отыграв в текущем сезоне 17 матчей чемпионата и два поединка Кубка Украины. Ранее Петр Стасюк в течение двух сезонов, - 2018/19 и 2-19/20, - защищал цвета «Миная».

Закарпатский клуб хотел бы воспользоваться плохим турнирным положением «Мариуполя», вернув Петра Стасюка, который может закрыть проблемную позицию на одном из флангов обороны. Однако многое будет зависеть от финансовой составляющей, а также от того, кто в зимнее межсезонье возглавит «Минай» и какой вектор будет выбран новым тренером.

После первой части сезона «Мариуполь» идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав восемь очков. «Минай» – предпоследний, имея в активе девять баллов.

Напомним, недавно «Минай» оформил первый денежный трансфер в истории клуба.

Источник — UA-Football

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