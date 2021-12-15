Сколько заработали? Минай оформил первый трансфер в истории клуба

«Минай» на официальном сайте сообщил о продаже форварда Рустама Ахмедзаде в состав азербайджанского «Карабаха».
Украинский клуб уточняет, что это первый трансфер в истории «Миная». Правда, о том, сколько удалось заработать, не сообщается.
Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
20-летний Ахмедзаде в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист. Успел провести 2 матча за сборную Азербайджана.
Источник — ФК Минай
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