Сколько заработали? Минай оформил первый трансфер в истории клуба

«Минай» на официальном сайте сообщил о продаже форварда Рустама Ахмедзаде в состав азербайджанского «Карабаха».

Украинский клуб уточняет, что это первый трансфер в истории «Миная». Правда, о том, сколько удалось заработать, не сообщается.

Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

20-летний Ахмедзаде в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист. Успел провести 2 матча за сборную Азербайджана.