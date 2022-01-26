Экс-игрок Металлиста 1925 перебрался в казахстанский клуб

Бывший защитник «Металлиста 1925» Артур Западня продолжит карьеру в Казахстане.
31-летний футболист стал игроком клуба «Мактаарал». О деталях контракта не сообщается.
Напомним, что в январе Западня покинул «Металлист 1925». В этом сезоне УПЛ он сыграл 14 матчей, забил 1 мяч.
Источник — Sport.ua
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1925 года
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