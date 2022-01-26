Экс-игрок Металлиста 1925 перебрался в казахстанский клуб

Артур Западня перебрался в «Мактаарал»

  • 26.01.2022 14:00
  • 695 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-игрок Металлиста 1925 перебрался в казахстанский клуб
© ФК Металлист 1925. Артур Западня

Бывший защитник «Металлиста 1925» Артур Западня продолжит карьеру в Казахстане.

31-летний футболист стал игроком клуба «Мактаарал». О деталях контракта не сообщается.

Напомним, что в январе Западня покинул «Металлист 1925». В этом сезоне УПЛ он сыграл 14 матчей, забил 1 мяч.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Gargantua
    Gargantua, 26.01.2022 14:08
    0
    старенький уже.
    1925 года
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