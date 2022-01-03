Металлист 1925 попрощался с украинским защитником

Артур Западня покидает команду

  • 03.01.2022 10:52
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Металлист 1925 попрощался с украинским защитником
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Клуб «Металлист 1925» на официальном сайте объявил об уходе из команды левого защитника Артура Западни.

31-летний игрок в прошлом сезоне помог команде выйти в УПЛ. В текущем чемпионате Западня провел 12 матчей и сделал 1 ассист.

Ранее в клубе пообещали, что зимой команду усилят 5-6 новичков.

Источник — ФК Металлист 1925

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