Металлист 1925 попрощался с украинским защитником

Клуб «Металлист 1925» на официальном сайте объявил об уходе из команды левого защитника Артура Западни.
31-летний игрок в прошлом сезоне помог команде выйти в УПЛ. В текущем чемпионате Западня провел 12 матчей и сделал 1 ассист.
Ранее в клубе пообещали, что зимой команду усилят 5-6 новичков.
Источник — ФК Металлист 1925
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