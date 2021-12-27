Будет ярко и неожиданно. Металлист 1925 рассказал о трансферных планах

Клуб УПЛ «Металлист 1925», который закончил год на серии из 7 поражений, зимой планирует подписать 5-6 новых футболистов.

Об этом рассказал генеральный директор Ярослав Вдовенко.

«Мы не торопимся. Ни с трансферами, ни с объявлениями громкими. Все увидим, все покажем. Хотим, чтобы было ярко, красиво и неожиданно. Элемент неожиданности добавить в работу».

Мы рассчитываем подписать пять-шесть игроков на наши проблемные позиции. Это нападение и защита», - сказал Вдовенко.