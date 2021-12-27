Будет ярко и неожиданно. Металлист 1925 рассказал о трансферных планах

Ярослав Вдовенко рассказал об усилении команды

  • 27.12.2021 08:25
  • 2603 просмотра
  • 4 комментария
Будет ярко и неожиданно. Металлист 1925 рассказал о трансферных планах
© metalist.ua

Клуб УПЛ «Металлист 1925», который закончил год на серии из 7 поражений, зимой планирует подписать 5-6 новых футболистов.

Об этом рассказал генеральный директор Ярослав Вдовенко.

«Мы не торопимся. Ни с трансферами, ни с объявлениями громкими. Все увидим, все покажем. Хотим, чтобы было ярко, красиво и неожиданно. Элемент неожиданности добавить в работу».

Мы рассчитываем подписать пять-шесть игроков на наши проблемные позиции. Это нападение и защита», - сказал Вдовенко.

Источник — ФК Металлист 1925

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Григорий Гетьман
    Григорий Гетьман, 27.12.2021 09:12
    +1
    Только фанатов на Металлист 1925 ходит в несколько раз меньше, чем на Металлист (и это при условии, что один играет в УПЛ, а другой - в Первой лиге). Поэтому твое утверждение очень спорное.
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    vOv1000
    vOv1000, 27.12.2021 09:44
    0
    Артем Дима футболист, 27.12.2021 08:51
    Вперед настоящий фанатский металлист!
    Справжній буде в наступному році, а це так,бутафорія.
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    zhyr
    zhyr, 27.12.2021 09:40
    0
    Отак почитаєш вислови президентів клубів аутсайдерів про трансфери, і такий пафос, наче в планах топ гравців світу підписувати будуть)))
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 27.12.2021 08:51
    0
    Вперед настоящий фанатский металлист!
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