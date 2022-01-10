Источник: Днепр-1 планирует усилиться аргентинским защитником

Клуб УПЛ «Днепр-1» заинтересован в подписании аргентинского защитника Федерико Веги, информирует Телеграм-канал Днепрянин.
28-летний аргентинец Федерико Вега является воспитанником клуба «Ривер Плейт». Он может сыграть как правого, так и левого защитника.
Федерико Вега играл в нижних дивизионах Испании и Бельгии. С 1 января 2021 года находится в статусе свободного агента.
Последней командой защитника был бельгийский «Юнион Сен-Жилуаз» из второго дивизиона, который он покинул в декабре 2020 года. Также он играл в Сегунде за «Мурсию» и «Алькоркон».
Источник — Telegram
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