Источник: Днепр-1 планирует усилиться аргентинским защитником

Клуб УПЛ «Днепр-1» заинтересован в подписании аргентинского защитника Федерико Веги, информирует Телеграм-канал Днепрянин.

28-летний аргентинец Федерико Вега является воспитанником клуба «Ривер Плейт». Он может сыграть как правого, так и левого защитника.

Федерико Вега играл в нижних дивизионах Испании и Бельгии. С 1 января 2021 года находится в статусе свободного агента.

Последней командой защитника был бельгийский «Юнион Сен-Жилуаз» из второго дивизиона, который он покинул в декабре 2020 года. Также он играл в Сегунде за «Мурсию» и «Алькоркон».