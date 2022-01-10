Источник: Днепр-1 планирует усилиться аргентинским защитником

28-летний Федерико Вега является воспитанником клуба «Ривер Плейт»

  • 10.01.2022 21:19
  • 598 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Днепр-1 планирует усилиться аргентинским защитником
© ФК Юнион Сен-Жилуаз. Федерико Вега

Клуб УПЛ «Днепр-1» заинтересован в подписании аргентинского защитника Федерико Веги, информирует Телеграм-канал Днепрянин.

28-летний аргентинец Федерико Вега является воспитанником клуба «Ривер Плейт». Он может сыграть как правого, так и левого защитника.

Федерико Вега играл в нижних дивизионах Испании и Бельгии. С 1 января 2021 года находится в статусе свободного агента.

Последней командой защитника был бельгийский «Юнион Сен-Жилуаз» из второго дивизиона, который он покинул в декабре 2020 года. Также он играл в Сегунде за «Мурсию» и «Алькоркон».

Источник — Telegram

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 10.01.2022 21:49
    0
    Шлак
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 10.01.2022 21:42
    0
    Фейк
    Ссылка
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