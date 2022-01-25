ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал французского вингера

Львовский «Рух» подписал контракт с 26-летним французским вингером Фредди Плюманом.

Соглашение рассчитано на полтора года. Футболист будет выступать за украинский клуб под №11.

Футбольный путь Плюман начал с академии французского «Ланса», а затем стал выступать за взрослую команду. В первом же своем сезоне на профессиональном уровне вингер провел 20 матчей во французской Лиге 2 и 2 поединка в Кубке Франции. В этих встречах Фредди отличился одним голом.

После удачного дебюта Плюмана подписал представитель АПЛ — «Фулхэм». Там француз провел два полноценных сезона, однако выступал, в основном, за молодежную команду лондонцев. За первую команду лондонцев провел два матча в Кубке Англии.

Летом 2015 года вингер вернулся во Францию ​​и в течение трех сезонов выступал за разные команды второго и третьего дивизионов страны: «Ред Стар», «Седан» и «Кевийи».

С июля 2018 по август 2020 выступал в чемпионате Израиля за «Хапоэль» из Хадеры и иерусалимский «Бейтар» Иерусалим. В Израиле Плюман раскрылся заново – 61 матч за два сезона, 15 голов и 4 результативных передачи во всех турнирах. Игрок был номинирован на звание лучшего легионера чемпионата.

Предыдущий сезон француз провел во вторых дивизионах Турции и Бельгии – за «Самсунспор» и «Вестерло». Всего на протяжении клубной карьеры Плюман сыграл в 182 матчах, забил 29 голов и отдал 7 ассистов.

Также вингер выступал за сборные Франции U-16 и U-18.