ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал молодого защитника Шахтера

ПФК «Львов» объявил о подписании контракта с защитником Назарием Муравским. Соглашение рассчитано на три года.
Во львовском клубе Муравский будет играть под 20-м номером.
21-летний защитник в 2017 году перебрался в академию донецкого Шахтера, а в 2020 году на правах аренды перешел в Мариуполь, сыграв 14 матчей в УПЛ. Также Муравский вызывался в сборную Украины U-19.
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