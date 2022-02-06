ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал молодого защитника Шахтера

Назарий Муравский продолжит карьеру во львовском клубе

  • 06.02.2022 02:21
  • 206 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал молодого защитника Шахтера
© ФК Мариуполь. Назарий Муравский

ПФК «Львов» объявил о подписании контракта с защитником Назарием Муравским. Соглашение рассчитано на три года.

Во львовском клубе Муравский будет играть под 20-м номером.

21-летний защитник в 2017 году перебрался в академию донецкого Шахтера, а в 2020 году на правах аренды перешел в Мариуполь, сыграв 14 матчей в УПЛ. Также Муравский вызывался в сборную Украины U-19.

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Комментарии
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    online
    PFCLviv, 06.02.2022 02:22
    0
    Удачі!
    Тільки Львів!
    Ссылка
    LFC, 06.02.2022 02:36
    -2
    PFCLviv, 06.02.2022 02:22
    Удачі!
    Тільки Львів!
    Так це зрада
    Ссылка
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