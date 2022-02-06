ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал молодого защитника Шахтера

ПФК «Львов» объявил о подписании контракта с защитником Назарием Муравским. Соглашение рассчитано на три года.

Во львовском клубе Муравский будет играть под 20-м номером.

21-летний защитник в 2017 году перебрался в академию донецкого Шахтера, а в 2020 году на правах аренды перешел в Мариуполь, сыграв 14 матчей в УПЛ. Также Муравский вызывался в сборную Украины U-19.