Источник: защитник Шахтера и сборной Украины может перейти в Черноморец

Сергей Болбат провел осень в «Десне» на правах аренды из «Шахтера»

  • 08.01.2022 06:43
  • 291 просмотр
  • 0 комментариев
Источник: защитник Шахтера и сборной Украины может перейти в Черноморец
© ФК Десна Чернигов. Сергей Болбат

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Болбат в ближайшее время может перейти в одесский «Черноморец».

Новый наставник одесской команды Роман Григорчук приглашает в «Черноморец» опытного защитника. Сергей Болбат, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», вскоре может сменить команду.

Первую часть сезона Сергей Болбат провел в «Десне» на правах аренды из «Шахтера». За северян Сергей сыграл 14 матчей и отдал 1 голевую передачу во всех турнирах. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,2 млн евро.

Источник — Footboom

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности