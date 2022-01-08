Источник: защитник Шахтера и сборной Украины может перейти в Черноморец

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Болбат в ближайшее время может перейти в одесский «Черноморец».

Новый наставник одесской команды Роман Григорчук приглашает в «Черноморец» опытного защитника. Сергей Болбат, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», вскоре может сменить команду.

Первую часть сезона Сергей Болбат провел в «Десне» на правах аренды из «Шахтера». За северян Сергей сыграл 14 матчей и отдал 1 голевую передачу во всех турнирах. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,2 млн евро.