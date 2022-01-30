ОФИЦИАЛЬНО. Супряга стал игроком итальянской Сампдории

Клуб Серии A арендовал форварда у киевского «Динамо» с правом выкупа

  • 30.01.2022 21:42
  • 3722 просмотра
  • 27 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Супряга стал игроком итальянской Сампдории
© ФК Сампдория. Владислав Супряга

21-летний украинский нападающий Владислав Супряга официально перешел из киевского «Динамо» в итальянскую «Сампдорию».

Клуб Серии A арендовал форварда киевского клуба до конца текущего сезона 2021/22. «Сампдория» также получила право выкупа футболисты по окончании аренды.

Супряга отработал первый сбор с основной командой «Динамо» в Испании. В текущем сезоне Владислав провел за киевскую команду 6 матчей во всех турнирах (3 матча в УПЛ, 1 игру в Суперкубке и 2 встречи в Лиге чемпионов).

Напомним, Супряга перешел в «Динамо» из «Днепра-1» в августе 2018 года за €6,5 млн. Контракт Супряги с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €4 млн.

Источник — ФК Сампдория

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maverik
    maverik, 30.01.2022 21:53
    +11
    Соберись !!! Отбрось прошлое и вперед !!! У тебя всё получится,главное ВЕРИТЬ !!!.Влад УДАЧИ !!!
    Ссылка
    OttoKesterr
    online
    OttoKesterr, 30.01.2022 22:03
    +10
    Удачі, Влад! Пошли всіх хейтерів нах і запали в Італії!
    Ссылка
    ZpoRT7
    online
    ZpoRT7, 30.01.2022 22:03
    +5
    Владу удачи в Италии, а донецким удачи с поиском новых пердаков)
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    turist86
    turist86, 30.01.2022 21:54
    +4
    НАРЕШТІ
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    pricolist
    online
    pricolist, 30.01.2022 21:52
    +3
    Свершилось. Больше не будет тысячи новостей в день про переходы Супряги. Удачи ему, надеюсь своей игрой заставит Сампдорию выкупить контракт
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    rus
    online
    rus, 30.01.2022 21:51
    +3
    Наконец-то! Удачи.
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    Nordenus
    Nordenus, 30.01.2022 21:46
    +3
    Ну наконец то, надеемся он заиграет там!
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    Fanat230784
    Fanat230784, 30.01.2022 21:59
    +2
    Кінець серіалу!
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 30.01.2022 21:47
    +2
    Удачи Супря!
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    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 30.01.2022 22:08
    +1
    New Zealander, 30.01.2022 22:00
    Бляяяя.... В кінці поточного сезону чекаємо продовження епопеї новин про Супрягу. Цього разу буде : "Супряга повертається в Динамо", "Ми пошуткували, все ж залишається в Італії ще на сезон", "Ан ньєт, все ж таки повертається", "Хоча може й ні, може й лишається" і т. п. і т. д.
    Давай краще про "оранжевоструйного дракона" пиши, це в тебе трохи краще виходить.
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    SandroKing
    SandroKing, 30.01.2022 21:51
    +1
    Хорошо, конечно, всех пораздавали. Может кого купить нужно в нападение, или Гармаш наше все?
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 30.01.2022 21:49
    +1
    Сколько лет, сколько зим
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 30.01.2022 21:46
    +1
    Перший і останній мій комент про Супрягу))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 30.01.2022 22:14
    0
    Удачі! Докажи !!!
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 30.01.2022 22:13
    0
    Официально Дарья ушла с каналов футбол
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 30.01.2022 21:50
    -1
    Удачи, надеюсь контратакующий футбол даст ему возродить раскрыть свой потенциал !
    Учитывая что и Рамирес ушёл - надеюсь что будет форвард взят !
    Ссылка
    Hiromant
    online
    Hiromant, 30.01.2022 21:56
    -2
    OnlyKharkov, 30.01.2022 21:51
    Гармаш и Кулач. Вот ваши форварды 
    Беседин
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 30.01.2022 21:50
    -2
    Квальярела на лаву.
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 30.01.2022 21:52 (изменен)
    -3
    OnlyKharkov, 30.01.2022 21:51
    Гармаш и Кулач. Вот ваши форварды 
    Зная Суркиса - не удивлюсь
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 30.01.2022 22:00
    -5
    Итальянский алфавит состоит из 21 буквы.
    За неделю осилит.
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