ОФИЦИАЛЬНО. Супряга стал игроком итальянской Сампдории

21-летний украинский нападающий Владислав Супряга официально перешел из киевского «Динамо» в итальянскую «Сампдорию».

Клуб Серии A арендовал форварда киевского клуба до конца текущего сезона 2021/22. «Сампдория» также получила право выкупа футболисты по окончании аренды.

Супряга отработал первый сбор с основной командой «Динамо» в Испании. В текущем сезоне Владислав провел за киевскую команду 6 матчей во всех турнирах (3 матча в УПЛ, 1 игру в Суперкубке и 2 встречи в Лиге чемпионов).

Напомним, Супряга перешел в «Динамо» из «Днепра-1» в августе 2018 года за €6,5 млн. Контракт Супряги с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €4 млн.