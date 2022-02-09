ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 взял бразильского защитника в аренду у Шапекоэнсе

Бразильский защитник Габриэль Бусанелло на правах аренды перешел из «Шапекоэнсе» в «Днепр-1».

Срок действия аренды футболиста, который играет на позиции левого защитника, – до декабря 2022 года. Кроме того, клуб из Днепра имеет право выкупа по окончании аренды.

Бразильский воспитанник «Шапекоэнсе» провел в бразильской Серии А в 2021 году 30 матчей и забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 млн евро. Контракт игрока с бразильским клубом будет действовать до 31 декабря 2023 года.