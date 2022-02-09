ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 взял бразильского защитника в аренду у Шапекоэнсе

Габриэль Бусанелло будет играть в команде УПЛ до декабря 2022 года

  • 09.02.2022 21:45
  • 784 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 взял бразильского защитника в аренду у Шапекоэнсе
© ФК Шапекоэнсе. Габриэль Бусанелло

Бразильский защитник Габриэль Бусанелло на правах аренды перешел из «Шапекоэнсе» в «Днепр-1». 

Срок действия аренды футболиста, который играет на позиции левого защитника, – до декабря 2022 года. Кроме того, клуб из Днепра имеет право выкупа по окончании аренды.

Бразильский воспитанник «Шапекоэнсе» провел в бразильской Серии А в 2021 году 30 матчей и забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 млн евро. Контракт игрока с бразильским клубом будет действовать до 31 декабря 2023 года.

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Комментарии
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    online
    korrektno, 09.02.2022 22:09
    +2
    Яскравіший чи ні, покаже час, але новина гарна. Успіхів Д1!
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    online
    Aleks04, 09.02.2022 22:01
    +1
    Теперь не так горько расставание с Дубинчаком. Мало того, кажется что этот парень будет ярче чем Дуба. Цена на transfermarkt только подтверждает это. Welcome!
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