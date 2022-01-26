ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с 22-летним нападающим

ФК «Александрия» сообщил, что прекращает сотрудничество с согласия сторон с нападающим Андреем Новиковым.

22-летний фарвард дебютировал за молодежный состав «горожан» в домашнем матче против донецкого «Шахтера» 30 июля 2019 года. Всего в составе «молодежки» провел 38 матчей, забив 12 мячей.

За главную команду александрийцев Андрей дебютировал 14 февраля 2021 в гостевом матче против «Мариуполя». В общем, в чемпионате нападающий провел 12 матчей, забив 1 гол. Также на счету Андрея 1 поединок в Кубке Украины.

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