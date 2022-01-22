Директор Александрии: «Вижу прогресс команды под руководством Гуры»

Дмитрию Китаеву по душе работа Юрия Гуры

  • 22.01.2022 12:43
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Директор Александрии: «Вижу прогресс команды под руководством Гуры»
© ФК Александрия. Дмитрий Китаев

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал результаты команды под руководством Юрия Гуры, который летом прошлого года сменил Владимира Шарана на посту главного тренера.

«Мне кажется, что полгода - слишком малое время для оценки деятельности тренера. Команды строятся и формируются как минимум сезон. За это время им надо сыграться и прийти к тому, что хочет главный тренер.

За эти полгода я вижу прогресс и вижу, что команда понимает идеи Юрия Гуры. А он, я знаю, хочет больше играть в атаку и через пас. Но до этого надо дойти. Это не делается за одно мгновение. Думаю, что у него все получится», - сказал Китаев.

Источник — Футбол 1/2/3

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