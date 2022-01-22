Директор Александрии: «Вижу прогресс команды под руководством Гуры»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал результаты команды под руководством Юрия Гуры, который летом прошлого года сменил Владимира Шарана на посту главного тренера.

«Мне кажется, что полгода - слишком малое время для оценки деятельности тренера. Команды строятся и формируются как минимум сезон. За это время им надо сыграться и прийти к тому, что хочет главный тренер.

За эти полгода я вижу прогресс и вижу, что команда понимает идеи Юрия Гуры. А он, я знаю, хочет больше играть в атаку и через пас. Но до этого надо дойти. Это не делается за одно мгновение. Думаю, что у него все получится», - сказал Китаев.