ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока молодежной сборной Болгарии

19-летний нападающий софийского «Левски» и сборной Болгарии U-21 Мартин Петков стал игроком одесского «Черноморца». Подробности контракта не сообщаются.
Петков – воспитанник «Левски». В текущем сезоне футболист провел за болгарский клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.
Ранее «Черноморец» подписал еще одного болгарина Борислава Цонева.
Источник — ФК Черноморец
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