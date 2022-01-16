ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока молодежной сборной Болгарии

Мартин Петков усилил одесский клуб

  • 16.01.2022 20:22
  • 1439 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока молодежной сборной Болгарии
© dsport.bg. Мартин Петков

19-летний нападающий софийского «Левски» и сборной Болгарии U-21 Мартин Петков стал игроком одесского «Черноморца». Подробности контракта не сообщаются. 
 
Петков – воспитанник «Левски». В текущем сезоне футболист провел за болгарский клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.
 
Ранее «Черноморец» подписал еще одного болгарина Борислава Цонева.

Источник — ФК Черноморец

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 16.01.2022 21:37
    0
    Ну что можна сказать у Черномора почти новый состав.Это и хорошо и плохо.Хорошо что есть с кем работать есть много качественных футболистов и сборников с другой стороны это всё слепить и сыграть.А быстро в таких случаях не бывает. Всё сейчас будет зависить от тренера под него покупали игроков и его видение.Удачи команде.
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