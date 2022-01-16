ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока молодежной сборной Болгарии

19-летний нападающий софийского «Левски» и сборной Болгарии U-21 Мартин Петков стал игроком одесского «Черноморца». Подробности контракта не сообщаются.



Петков – воспитанник «Левски». В текущем сезоне футболист провел за болгарский клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.



Ранее «Черноморец» подписал еще одного болгарина Борислава Цонева.