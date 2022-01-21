Хавбек Ворсклы заинтересовал Андерлехт и Брюгге

Малийский полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане заинтересовал бельгийские топ-клубы.
Интерес к 21-летнему футболисту проявляют «Андерлехт» и «Брюгге», у которых есть проблемы на левом фланге.
Отметим, что в этом сезоне Кане провел за «Ворсклу» 12 матчей, На его счету 2 гола и 1 ассист.
Напомним, ранее «Ворскла» подписала украинского защитника.
Источник — Sport.ua
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