Хавбек Ворсклы заинтересовал Андерлехт и Брюгге

Малийский полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане заинтересовал бельгийские топ-клубы.

Интерес к 21-летнему футболисту проявляют «Андерлехт» и «Брюгге», у которых есть проблемы на левом фланге.

Отметим, что в этом сезоне Кане провел за «Ворсклу» 12 матчей, На его счету 2 гола и 1 ассист.

Напомним, ранее «Ворскла» подписала украинского защитника.