Хавбек Ворсклы заинтересовал Андерлехт и Брюгге

Ибрахим Кане может продолжить карьеру в Бельгии

  • 21.01.2022 04:20
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Хавбек Ворсклы заинтересовал Андерлехт и Брюгге
© ФК Ворскла Полтава. Ибрахим Кане

Малийский полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане заинтересовал бельгийские топ-клубы.

Интерес к 21-летнему футболисту проявляют «Андерлехт» и «Брюгге», у которых есть  проблемы на левом фланге.

Отметим, что в этом сезоне Кане провел за «Ворсклу» 12 матчей, На его счету 2 гола и 1 ассист.

Напомним, ранее «Ворскла» подписала украинского защитника.

Источник — Sport.ua

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