ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала украинского защитника

«Ворскла» объявила о подписании контракта с левым защитником Андреем Бацулой.
Игрок получил контракт на 2,5 года. Ранее 29-летний Бацула уже выступал за «Ворсклу». Кроме того, играл в «Александрии» и «Зирке».
Выступал за бельгийский «Кортрейк» и минское «Динамо».
Бацула стал первым зимним новичком команды.
Источник — ФК Ворскла
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