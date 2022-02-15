ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Кадири в аренду

Полузащитник продолжит карьеру в Венгрии

  • 15.02.2022 13:09
  • 1455 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Кадири в аренду
© ФК Динамо Киев. Мохаммед Кадири

Как и сообщалось ранее, ганский полузащитник Мохаммед Кадири покидает «Динамо».

Киевский клуб отправил футболиста в аренду в венгерский клуб «Гонвед».

Срок сделки – до завершения сезона 2021/22.

«Гонвед» занимает 8 место в чемпионате Венгрии.

В январе «Гонвед» полдписал питомца Динамо и капитана «Миная» Александра Петрусенко. Футболист пробился в основу клуба и даже успел забить гол.

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr, 15.02.2022 13:39
    +3
    potemkin78, 15.02.2022 13:22
    да продайте вы его куда нибуть
    Щоб його продати, повинен бути хтось, хто хоче його купити
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    Віталій Ткачук, 15.02.2022 14:03
    0
    Та що вже казати, - лінивий пасажир, ще й зірку зловив. Його б до Кварцяного, блював би на полі, або в роздягальні.
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    FidanFCCO, 15.02.2022 13:48
    0
    Слава богу что этого бокопора ГРИ попёр из клуба
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    potemkin78, 15.02.2022 13:22
    0
    да продайте вы его куда нибуть
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    Cartman, 15.02.2022 13:43
    -4
    Эх отпустили легенду , хорошо хоть в аренду
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