ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Кадири в аренду

Как и сообщалось ранее, ганский полузащитник Мохаммед Кадири покидает «Динамо».
Киевский клуб отправил футболиста в аренду в венгерский клуб «Гонвед».
Срок сделки – до завершения сезона 2021/22.
«Гонвед» занимает 8 место в чемпионате Венгрии.
В январе «Гонвед» полдписал питомца Динамо и капитана «Миная» Александра Петрусенко. Футболист пробился в основу клуба и даже успел забить гол.
Источник — ФК Динамо Киев
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