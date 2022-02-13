Забил Петрусенко. Фехервар с Петряком, Ледневым, Макаренко проиграл Гонведу

Сегодня «Фехервар» в 20-м туре чемпионата Венгрии на выезде проиграл «Гонведу» 1:3. Гостям не помогли три украинских полузащитника - Богдан Леднев, Евгений Макаренко и Иван Петряк.
Все они вышли в основе «Фехервара» на матч. Леднев был заменен на 68-й минуте, Макаренко и Петряк провели полный матч.
У хозяев поля дубль оформил венгр Доминик Надь, а еще один гол забил украинец Александр Петрусенко.
«Гонвед» - «Фехервар» - 3:1
Голы: Надь 55, 90+1, Петрусенко 86 – Цуль 49
Это третье поражение «Фехервара» в чемпионате Венгрии подряд. Команда идет четвертой в турнирной таблице.
Источник — Sport.ua
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😂😂😂 почему не го×но
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