Забил Петрусенко. Фехервар с Петряком, Ледневым, Макаренко проиграл Гонведу

Сегодня «Фехервар» в 20-м туре чемпионата Венгрии на выезде проиграл «Гонведу» 1:3. Гостям не помогли три украинских полузащитника - Богдан Леднев, Евгений Макаренко и Иван Петряк.

Все они вышли в основе «Фехервара» на матч. Леднев был заменен на 68-й минуте, Макаренко и Петряк провели полный матч.

У хозяев поля дубль оформил венгр Доминик Надь, а еще один гол забил украинец Александр Петрусенко.

«Гонвед» - «Фехервар» - 3:1

Голы: Надь 55, 90+1, Петрусенко 86 – Цуль 49

Это третье поражение «Фехервара» в чемпионате Венгрии подряд. Команда идет четвертой в турнирной таблице.