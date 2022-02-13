Забил Петрусенко. Фехервар с Петряком, Ледневым, Макаренко проиграл Гонведу

Три украинца вышли в основе своей команды

  • 13.02.2022 17:28
  • 364 просмотра
  • 1 комментарий
Забил Петрусенко. Фехервар с Петряком, Ледневым, Макаренко проиграл Гонведу
© ФК Фехервар. Евгений Макаренко

Сегодня «Фехервар» в 20-м туре чемпионата Венгрии на выезде проиграл «Гонведу» 1:3. Гостям не помогли три украинских полузащитника - Богдан Леднев, Евгений Макаренко и Иван Петряк.

Все они вышли в основе «Фехервара» на матч. Леднев был заменен на 68-й минуте, Макаренко и Петряк провели полный матч.

У хозяев поля дубль оформил венгр Доминик Надь, а еще один гол забил украинец Александр Петрусенко.

«Гонвед» - «Фехервар» - 3:1
Голы: Надь 55, 90+1, Петрусенко 86 – Цуль 49

Это третье поражение «Фехервара» в чемпионате Венгрии подряд. Команда идет четвертой в турнирной таблице.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Westwood., 13.02.2022 17:47
    0
    ну и название команд Гонвед
    😂😂😂 почему не го×но
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